Por: Sandro Mairata - @CINENSAYOLat

La épica del desapego que aborda Chloé Zhao con Frances McDormand al frente es una cinta contemplativa de amplios espacios visuales y tiempos pausados que plantean diversos retos al espectador. Para empezar, la experiencia de Nomadland (“tierra nómade” en castellano) requiere una sala de cine, no una pantalla en la sala con el celular listo para revisar Instagram o contestar el WhatsApp: la atención que exige Zhao es completa.

Estamos ante una historia basada en el libro de no-ficción del mismo nombre, escrito por la periodista Jessica Bruder, quien durante tres años recorrió Estados Unidos junto a grupos de nómades modernos a bordo de camionetas tipo van; se trata de quienes lo perdieron todo o casi todo en la Gran Recesión de 2007-2009. McDormand aseguró los derechos del libro y reclutó a Zhao tras ver su prometedor filme The Rider (2017).

Nomadland se convirtió en hija del talento obsesivo de Zhao, quien no solo la dirigió, sino que también la coprodujo, editó y adaptó. Una treintena de premios como directora, editora y guionista solo por este trabajo nos habla de que estamos ante una obra mayor. Zhao hace suya la historia y rodea a sus dos estrellas –McDormand y David Strathairn– de un puñado de actores no profesionales y personalidades del mundo nómade que se interpretan a sí mismos como Linda May, Charlene Swankie o Bob Wells.

Fern, a secas, (McDormand) pierde su empleo al poco tiempo de la muerte de su esposo. Vende todo y se compra una van para recorrer el país, necesita viajar a sí misma, encontrar empleos para sobrevivir en una nueva etapa que el destino eligió para ella. En ese trayecto conocerá al grupo de nómades liderados por Bob Wells en el desierto de Arizona, y se topará con algo así como un nuevo amor en la forma del reservado, cuasi torpe, Dave (Strathairn).

Esta cofradía sobre ruedas pudiera ser un culto de hippies o bien una patota de legítimos desencantados de lo que el sistema les ofrecía y les quitó. Fern va y viene de ellos, pues su duelo interno es profundo. Y Zhao nos guía hurgando en un mundo creado a partir de una alienación que tiene tanto de política como moral.

Presten especial atención al arma secreta de Zhao, la cinematografía elegante de Joshua James Richards. Y permitan a McDormand llevarles en su van. Es un viaje sin apuros, ciertamente sin grandes aventuras. La vida nómade tiene reglas propias para una comunitaria soledad.

La gran promesa es que las reglas no estarán escritas.

Ficha