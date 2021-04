Una de las conclusiones más saltantes obtenidas por las encuestadoras es que las personas no saben cómo registrar su voto, por eso es fundamental que el Jurado Nacional de Elecciones despliegue una campaña de mucho contenido visual para que el ciudadano se familiarice con la cédula y aprenda cómo votar en estos cuatro días que nos separan del 11 de abril.

Se tiene que difundir, por ejemplo, la opción del voto cruzado, es decir, que en estas elecciones generales se puede elegir a un candidato presidencial, marcando el símbolo, y luego a dos parlamentarios de otro partido, y finalmente a otros dos parlamentarios andinos también de otra tienda política. Es decir, son tres votaciones independientes una de otra.

En esa línea, también urge que se comunique la opción del voto preferencial, que permitirá, en esta ocasión, elegir representantes de hasta dos organizaciones políticas: una para el Congreso y otra para el Parlamento Andino. Es necesario que los electores sepan que pueden expresar sus preferencias por hasta dos candidatos al Congreso y otros dos para el Parlamento Andino. Para ello es necesario que en los recuadros que están al lado del símbolo de la organización política se coloquen claramente los números de los elegidos.

El elector deberá dejar claramente expresada su decisión con un aspa o una cruz que cruce sobre la imagen del símbolo de la organización política. De tratarse de la elección presidencial podrá hacerlo sobre el símbolo o la fotografía de su candidato elegido. Si la marca sale de los bordes de la imagen no se invalida el voto.

Este domingo 11, los ciudadanos que acudirán a las urnas también tienen que conocer que existe un horario extendido por razones de la pandemia. De 7 a.m. a 7 p.m. en los locales de votación ya designados. Los adultos mayores y las personas que tengan algún tipo de limitación física, lo podrán hacer de 7 a.m. a 9 a.m. Luego los horarios se han definido por el número en que concluye su DNI.

La pandemia no puede poner en riesgo las elecciones. Para ello se requiere un ciudadano informado y el compromiso de todas las instituciones responsables de garantizar la decisión popular.