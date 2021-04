Por: Sandro Mairata

Una verdadera clase maestra de actuación en tiempos de masterclasses por Internet, El padre traslada por segunda vez al cine la celebrada pieza teatral homónima del 2014 escrita por Florian Zeller. La primera versión, Floride (2015), se tomaba ciertas libertades para ampliar la historia. Respaldado por las actuaciones de su impecable reparto, esta vez Zeller toma las riendas de su propia obra y consigue entregar un sólido filme debut.

A decir verdades, cualquiera sea el premiado a Mejor Actor en los Óscar de este año, siempre será una injusta elección con el resto. Chadwick Boseman navega con justicia viento en popa por un Óscar póstumo, pero el monumental Anthony Hopkins también merece laureles por este rol, conmovedor y fino, ejecutado con soberbia pericia.

Hopkins es un anciano patriarca de nombre Anthony, dejado al cuidado de Anne (Olivia Colman). Nos enteramos desde el inicio de una agresividad respecto a que la familia considera que Anthony es incapaz de cuidarse solo debido a su edad y a un progresivo deterioro mental. Esta premisa le permite a Zeller jugar con su público: los personajes de una segunda hija, Lucy (Imogen Poots), se confunden con la del esposo de Anne, Paul, que aparece interpretado en algunas secuencias por un actor (Rufus Sewell, recordado por sus roles en Dark City y en The Man in The High Castle) y en otras por uno completamente distinto (Mark Gatiss, conocido por su rol en la serie Sherlock).

¿Por qué los personajes lucen distintos? ¿Anne realmente quiere dejarlo todo e irse a París? ¿Quién es realmente la enfermera a quien Anne desea contratar para hacerse cargo de su padre?

Olivia Colman, una actriz que viene entregando enormes roles desde hace unos años (se llevó el Óscar por The Favourite en 2018, pero varios millones la conocen como la reina Isabel II en The Crown), es una contraparte idónea para Hopkins, recordando la química alcanzada entre este y Jodie Foster en El silencio de los inocentes (1991).

La movilidad de la acción queda restringida a interiores de salas, cocinas y dormitorios, que replican los compases de una interpretación teatral; es el manejo de Zeller de las tensiones vividas lo que evita el tedio o la claustrofobia del espectador. Nos sentimos tan confundidos como Anthony y sufrimos sin saber qué hacer como lo sufre Anne: ¿es realmente considerar enviar a mi padre a un asilo lo mismo que abandonarlo?

En guiños, reacciones y una vibrante escena donde el anciano Anthony se revela como un niño desprotegido, Hopkins hace de El padre un fidedigno estudio sobre la demencia y los cimientos del amor filial. Queda poco para decir después de esto.