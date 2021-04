En pocos procesos electorales ha habido tanto en juego como en este. El Perú atraviesa una profunda crisis económica, política, institucional y social que demanda reformas estructurales, pero aplicadas con responsabilidad y sobre la base de evidencia, no de premisas políticas.

Pero los candidatos anuncian promesas irrealizables y enarbolan discursos cada vez más agresivos y polarizados, tanto en los debates televisados como en los nuevos espacios de formación de comunidad: las redes sociales. Porque hay dos bolsones de potenciales votantes a los que buscan conquistar: quienes siguen sin decidir su voto, y quienes están hastiados de la política y —por lo menos a nivel emocional— anhelan un borrón y cuenta nueva. Este escenario es el caldo de cultivo ideal para campañas de desinformación.

Lo cuestionable no son las opiniones distintas a las nuestras, sino la difusión de información falsa o —en el “mejor” de los casos— errónea, pero con clara intencionalidad desestabilizadora. Porque para eso se diseñan las “fake news”: para engañar, inducir al error y manipular a la opinión pública. La “pandemia informativa” no solo pone en riesgo la salud de las personas que, malinformadas, optan por decisiones como no usar mascarilla o rechazar la vacunación. Lo grave es que las “fake news” están poniendo en riesgo los sistemas democráticos. Dividen, atemorizan y encumbran posturas extremas y populistas, además de difundir teorías conspirativas francamente delirantes. La COVID-19 pasará, pero las noticias falsas continuarán expandiéndose si no tomamos acciones para contrarrestarlas. Es un problema global que necesita respuestas globales.

Volviendo a nuestro escenario local, ¿pueden trolls y bots estar influyendo en el resultado de este 11 de abril? Imposible determinar su impacto a ciencia cierta. Pero lo que sí me temo es que están debilitando aun más nuestras precarias instituciones.

¿Cómo informarnos correctamente sobre por quién votar este domingo? Consultemos siempre fuentes oficiales o que utilicen información oficial. La plataforma electoral del Jurado Nacional de Elecciones contiene información de los candidatos al Congreso y a la presidencia, en un formato ordenado y amigable. Otra fuente muy útil es Ama Llulla (“No mentirás”, en quechua). Es un esfuerzo de medios independientes que verifican si lo que dicen los candidatos es verdadero, engañoso, impreciso o falso.

No compartamos información sin estar seguros de su veracidad. Desconfiemos de aquellas “noticias” que recibimos por redes sociales y que son particularmente alarmistas, incluyendo aquellas que llegan por WhatsApp, que tendemos a asumir como verdaderas porque nos las envían amigos y familiares. Cultivemos nuestro instinto de sospecha. Muchas veces, bastará una simple búsqueda en Google. Si los medios que difunden la información son desconocidos, esta seguramente es falsa o tendenciosa.

Salgamos a votar informados y decididos. El Perú no está para apuestas temerarias que agraven la crisis actual e impidan construir lazos de confianza entre la ciudadanía y la clase política.