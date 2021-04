No logramos salir de la segunda ola y parece que la tercera ya llegó, sin pausa y sin tregua. Aunque muchos de nuestros candidatos presidenciales no quieran verlo y sigan diciendo que lo único importante ahora es reactivar la economía, la marea no para de golpear al Perú. No podrán reactivar nada si seguimos aumentando el nivel de contagio, hospitalización y muerte.

Ayer la sala situacional del MINSA reportó 207 muertes oficiales por COVID. El SINADEF 723 muertes no violentas por encima del promedio regular. Se nos está muriendo mucha gente y no estamos reaccionando. La última semana reporta, de manera acumulada según MINSA, el mayor contagio desde el pico de agosto del 2020 . En solo una semana 60,194 personas dieron positivo. Y esta es la cifra oficial, que como sabemos está lejos de ser la cifra real. Los hospitales y clínicas se van quedando sin camas UCI otra vez. Ayer el portal opencovid-peru.com daba cuenta de menos de 100 camas UCI libres a nivel nacional, de esas solo 8 quedaban libres en Lima.

El presidente Sagasti debe reaccionar rápidamente y con valentía. Varias medidas son urgentes y muchas dependen de decisiones de gobierno. Una de ellas es evaluar medidas de inamovilidad mayores a las que tenemos en esta Semana Santa. Nuestros vecinos en Chile acaban de cerrar fronteras por todo abril, prohibiendo el ingreso de cualquier persona no residente a su país y las principales ciudades entran en cuarentena nuevamente.

Una segunda es acelerar la llegada de vacunas al Perú. Es realmente triste que incluso los voluntarios del estudio de Sinopharm estén sin acceso a la vacuna por culpa del #VacunaGate y del temor de algunos funcionarios por el irresponsable manejo político de los datos del estudio. Incluso siendo parciales, lo único verdaderamente importante era que tenían un nivel altísimo de prevención de muerte en caso de contagio. Lo central, en este momento, más que evitar el contagio es evitar la muerte.

Revisando las noticias pude comprobar que Argentina recibió un millón más de vacunas de Sinopharm. ¿Cómo es posible que Perú no si fuimos sede del ensayo? Pues básicamente por el manoseo político del tema. Ya no tiene sentido pedir nuevos informes a la OMS para proteger a funcionares del INS o del MINSA. Ahora toca asegurar su llegada y evitar la muerte.

Finalmente, el argumento central de quienes se oponen a la cuarentena es el efecto económico sobre la población. Muchos ya usaron los pocos ahorros que tenían y salen a la calle porque se necesita sobrevivir. Es momento de un bono verdaderamente universal, a toda la población adulta, sin focalización que excluye a miles que lo necesitan. Y un programa agresivo de soporte alimentario con ollas y comedores. Lo realmente importante hoy es garantizar la vida.

Nota personal: El teatro sufrió una irreparable pérdida. Desde acá un abrazo a los compañeros, compañeras y familiares de Coco Chiarella.