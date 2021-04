El último lunes 29 de marzo la Comisión Mujer y Familia aprobó, por mayoría, el predictamen del PL 790/2016 CR de Identidad de Género. A pesar de la agenda y los argumentos fundamentalistas y discursos de odio, estamos a un paso de sacar adelante esta ley. Si se aprueba en el pleno del Congreso, se hará historia en el Perú. Y por una vez será para el bien.

Porque no es una propuesta improvisada. Se trata de un PL que busca reconocer legalmente y respetar la identidad de género autopercibida de las personas. Impulsado desde el 2016 por políticxs comprometidxs, activistas y población en general.

Porque aunque los sectores más fundamentalistas digan que hay problemas más urgentes, que 22.500 personas (solo mujeres trans al menos en Lima y Callao, según el proyecto Únicxs) no puedan acceder a derechos civiles básicos, y como consecuencia de esto no consigan trabajo o, si lo hacen, sean altamente precarizados y sin las mínimas condiciones de dignidad, las hace una de las partes más afectadas por la pandemia. No aparecen en censos ni se toman en cuenta sus problemáticas. Son invisibles; y solo aparecen para ser discriminadas.

Porque si no todxs tenemos los mismos derechos, estos se convierten en privilegios. Es nuestro deber reclamarlos para las poblaciones más violentadas. Vivir de acuerdo a la identidad que nos representa, acceder a servicios sociales y más opciones laborales no es pedir un “pase vip”. Son derechos humanos.

Porque mientras piensas que eres aliado/a de la lucha LGTBIQ+ al decir que cada quien es libre de sentirse como quiera, pero sin hacer escándalo e imponer ideas, en realidad estás legitimando expresiones de transodio, sin empatía ni consciencia de que eso que llamas “escándalo” es solo la libre expresión para muchxs garantizada, pero negada y perseguida para las personas trans. Que la ideología la imponen aquellas instituciones que, en su nombre, se encargaron de negar derechos. #LeyDeIdentidadDeGéneroYa por la esperanza de ser una sociedad más justa.