0 | José Vega Antonio. Tuvo la primera intervención de la tarde, y su última, pues se retiró aduciendo que el JNE “no garantiza la democracia”, algo que carece de fundamento. Decisión lamentable del colega de Antauro Humala y Ricardo Belmont, quien ha manejado por casi tres décadas la franquicia del principal vientre de alquiler de la política peruana.

0 | Andrés Alcántara. Incómodo con el formato del debate, no logró cuajar una visión mínima de lo que haría si fuera presidente. Más allá del referéndum para los fondos del Fonavi, acá no hay mucho más.

1 | Pedro Castillo. Su primera presentación en un foro nacional lo dedicó a plantear una agenda radical a manera de slogans como cambio de constitución, fin de los contratos de las empresas mineras, no a las AFP, etc., algo que no lo ayuda a ganar muchos votos pero sí a mellar un poco el caudal extremo de Verónika Mendoza.

2 | Daniel Urresti. Le vino bien dejar el papel del ‘mete vicio’ de la clase del debate anterior, para lanzar ideas con más moderación, pero sin que estas alcancen mucho atractivo, incluso en temas en los que es experto, como seguridad ciudadana, con propuestas algo extrañas como el toque de queda para delincuentes.

3 | Hernando de Soto. Siempre con ideas para todo, algunas interesantes, enfatizando que antes que más dinero, se necesita mejor capacidad de gestión en el Estado, pero quizá su problema principal en el debate de ayer es el que le hicieron notar de que aburre un poco cuando se excede en la arrogancia al proclamarse como el que ha solucionado muchos grandes problemas del país.

3 | Ollanta Humala. Tuvo la exposición mejor estructurada del segundo debate, que pareció en varios momentos una defensa de su presidencia, y dejando notar que cinco años en palacio de gobierno no pasan por gusto. Es muy difícil que su candidatura 2021 pueda levantar, pero su participación en el debate de anoche lo ayudó a mejorar el recuerdo popular de su período como jefe de Estado.

