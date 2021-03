1 | Marco Arana. Su trayectoria como maestro de escuela no le ha servido mucho para que sus exposiciones no sean tan monótonas, siempre en busca del culpable de cada problema, pero disparó con bastante efectividad contra el fujimorismo y lo que llamó sus nuevas cepas, Rafael López Aliaga y Hernando de Soto. El debate de anoche no lo ayudará a mejorar la baja intención de voto que tiene.

2 | César Acuña. Sustentó todo su discurso en el ofrecimiento de iniciativas para enfrentar la pandemia, desde traer la vacuna hasta poner postas y centros de salud, plantas de oxígeno en cada distrito, recurrir a cien mil reservistas, y muchas otras propuestas, a la espera de que el votante se entusiasme por alguna de ellas. No recibió ataques de los otros participantes del debate de anoche, lo que puede ser señal de que ya no lo consideran un rival peligroso.

2 | Keiko Fujimori. Candidata con amplia experiencia, que usó para lanzar ataques como contra George Forsyth por su papel en La Victoria y Verónika Mendoza por su izquierdismo. Pero se le percibe como una candidata cansada, que carga una mochila muy pesada.

3 | George Forsyth. No le fue mal, exponiendo con tranquilidad que ha construido en la campaña, expuso bien sus ideas, enfatizando su experiencia en el terreno –”y no en el escritorio”–, hasta que le cayeron con todo Keiko y Verónika.

4 | Alberto Beingolea. Si la elección fuera en dos meses, le iría muy bien en la votación final. Muy buena capacidad de exposición, con solvencia y rapidez para responder y mostrarse como un político con gran proyección futura pues en esta campaña viene de muy abajo.

4 | Verónika Mendoza. La moderación de la radicalidad de sus propuestas, lo que reforzó en el debate de ayer, ni recordando que piensa cambiar absolutamente todo, incluyendo el orden económico contenido en la constitución, la viene favoreciendo, y ayer disparó con todo cuando debió, y se defendió bien.

Newsletter Augusto Álvarez Rodrich en LR

Suscríbete aquí al boletín de Augusto Álvarez Rodrich en La República y recibe en tu correo electrónico, todos los viernes, las ediciones de su programa “Claro y directo” y su columna diaria.