Si usted es de los que ve las elecciones con frialdad, como juego de estrategias para ganar poder, las próximas dos semanas serán fascinantes; pero, si es fanático de un candidato, o parte de su equipo, esta quincena será de infarto, pues cualquiera de los seis primeros –en cualquier combinación– puede pasar a la segunda vuelta de esta gran tómbola llamada elección peruana.

Esa es la conclusión principal de la encuesta IEP divulgada ayer, que constituye una expresión dramática de cuán jodidamente apachurrada está la elección 2021, en medio de dos fenómenos que vuelven singular este proceso.

Uno es una pandemia endemoniada que liquida vidas, empleos e ilusiones. El otro es el desprestigio tremendo de la política peruana, que no motiva a casi nadie, lo que explica la bajísima intención de voto de los punteros, y que en la segunda vuelta pondría a muchos a tener que elegir ya no entre el cáncer y el sida, como dijo hace varios años Mario Vargas Llosa sobre la competencia 2006 entre Alan García y Ollanta Humala, sino entre el covid-19 y el dengue.

A solo dos semanas de la votación, solo se puede afirmar, con certeza relativa por la gran incertidumbre que existe, que solo seis candidatos podrían celebrar en la noche del 11 de abril, pero no es nada claro quiénes serían estos.

Yonhy Lescano sigue primero, pero a la baja (de 13,9% a 11,4%), no siendo claro si detendrá el descenso; Rafael López Aliaga anda estacionado en 9,7%, huyendo de los debates o entrevistas que no sean las que le da Erasmo Wong, y hablando de un fraude que solo está en su cabeza y que activará apenas se constate su derrota; Verónika Mendoza viene creciendo (de 7,0% a 9,6%), y podría seguir en esa senda, salvo que Pedro Castillo le arruine la carrera, como Gregorio Santos se lo hizo en 2016; Hernando de Soto sube de 5,7% a 8,5%, aunque la encuesta se hizo antes de su vacunazo en Miami, algo que probablemente no lo afecte; George Forsyth ha crecido de 6,8% a 8,2%; y Keiko Fujimori solo crece 0,7 puntos, de 7,2% a 7,9%.

Con 27% de indecisos, un electorado con poco afecto por los políticos, una carrera reducida a media docena, y tres debates pendientes, todavía todo puede suceder en esta final apachurradísima y de infarto de esta gran tómbola llamada elección peruana.

