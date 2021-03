Yonhy Lescano. Si bien estuvo entre los ganadores del debate del domingo anterior, su participación no le alcanzó para demostrar por qué lidera las encuestas. Si Verónika Mendoza mantiene la performance en los debates que vienen, puede terminar recuperando parte del voto que le “quitó” Lescano. Y si Pedro Castillo continúa en ascenso, podría seguir quitándole electorado potencial a ambos. Así las cosas, a estas alturas no existe certeza siquiera de que Lescano sea bolo fijo para la segunda vuelta. Sigue siendo lo más probable, pero no 100% seguro.

George Forsyth. La “mismocracia” que representarían los otros candidatos le ha permitido encontrar, finalmente, un discurso para su campaña. El problema sigue siendo su incapacidad para sostenerlo y darle contenido, así como para demostrar por qué él sería el más capacitado para gobernar. Lo cual puede revelar, más bien, que sería “más de lo mismo”. ¿O incluso tal vez peor? Lo que definirá su pase a segunda vuelta es si termina siendo el mal menor entre los que estén peleando por esa misma posibilidad.

Keiko Fujimori. Aplicada como suele ser, tuvo una buena performance en el debate. La percepción de que fue una de las perdedoras refleja que su problema es que la gran mayoría de peruanos ya no le cree nada. Solo en la medida que los demás candidatos sigan sin despegar, aparecerá con posibilidades de pasar a la segunda vuelta.

Rafael López Aliaga. Tiene en su pasado suficientes chicharrones (y trastornos de la personalidad) como para no ganar una elección. Las excusas que está poniendo para no asistir nuevamente a los debates que se vienen, muestran que su candidatura está contra la pared. Si decide asistir, lo desnudarán. Si no lo hace, también perderá. Conforme pasan los días y aparecen más evidencias de su pasado, así como de la maquinaria de trolls que tiene a su disposición para atacar a diestra y siniestra, será peor para él. ¿A dónde irá a parar ese electorado?

Verónika Mendoza. Ganó el debate y es muy probable que salga bien posicionada de los que se realizarán esta semana. Está apostando por hablar de aquellos temas que más le preocupan hoy a la gente. Ambas cosas deberían permitirle ganar posiciones en las encuestas y colarse entre los que tienen posibilidades de pasar a la segunda vuelta. Pero ¿logrará contrarrestar la imagen del chavismo venezolano que buscan asignarle nuevamente? ¿Podrá recuperar parte del terreno ocupado por Lescano? ¿En qué medida la imagen de la “mismocracia” puede impactar su candidatura? ¿Pedro Castillo se convertirá en el Gregorio Santos de esta elección y no le permitirá pasar a la segunda vuelta?

Hernando de Soto. Con el desinfle de Rafael López Aliaga debería ser el candidato beneficiado del trasvase de votos. Pero De Soto ha sufrido sus propios pinchazos. Así, el electorado que anda en búsqueda del candidato que defienda el “modelo económico”, aún no sabe a cuál entregarle su voto. Tal como sucede entre los aspirantes del lado izquierdo del espectro ideológico, también en el derecho y en el centro están –entre todos– mordiéndose la cola.

Pedro Castillo. Es el candidato radical –y también sorpresa– de esta elección. Si Mendoza le da miedo a la derecha, Castillo les generaría pánico (¿incluso al centro?). Existen sus razones. Castillo está apostando por el electorado que espera cambios radicales y no pretende moderar su discurso para pasar a segunda vuelta. ¿Será una combinación del Humala del 2006 (por lo radical) y el Fujimori de 1990 (por la arremetida en el tramo final)? ¿O simplemente el Gregorio Santos de esta elección?