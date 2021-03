Por: Sandro Mairata - @CINENSAYOLat

El psiquiatra noruego Finn Skårderud tiene una teoría: el ser humano estaría más relajado y productivo con un 0.05 de alcohol constante en la sangre. Júntense cuatro amigos en plena crisis de los cuarenta para beberse esa idea hasta la última gota y tenemos la premisa básica de Otra ronda.

Brillante en su planteamiento y ejecución, Otra ronda (Druk, en su original danés) nos trae a Mads Mikkelsen en su mejor forma, en una interpretación que será un nuevo referente en la carrera de este actor imprescindible. El director Thomas Vinterberg convoca un elenco mínimo para contar esta parábola urbana con Mikkelsen al centro de su historia, liderando un grupo de profesores de secundaria en Dinamarca quienes con alcohol de por medio revisan sus sueños versus la realidad de la vida que han conseguido vivir hasta el momento.

Otra ronda, pese al título, no es una celebración ni una condena del alcohol, el cual actúa de catalizador para liberar el yo joven y esperanzado que mora catatónico en el alma de sus protagonistas. Martin, Tommy, Peter y Nikolaj (Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang y Lars Ranthe) tienen problemas maritales, o soportan las rutinas de la soledad y el tedio de haber logrado sus respectivas conquistas profesionales sin saber qué más hacer con sus vidas.

Por supuesto que el experimento de tomar a escondidas en la escuela se les irá de las manos, ¿cómo no iba a ocurrir? Y desde las primeras escenas presentimos los problemas del matrimonio de Martin, a quien conocemos como un tipo que simplemente se ha rendido. No es más un profesor dedicado, es un mediocre padre y esposo. No es más el hombre de quien su esposa Anika (Maria Bonnevie) alguna vez se enamoró.

Vinterberg dirige con autoridad, llevando su historia por tiempos pausados y sin recursos bobalicones del peor cine de Hollywood (uno tiembla de pensar que este tipo de historias pronto son adaptadas en comedias vomitivas de Adam Sandler), contando con la complicidad de la delicada cinematografía de Sturla Brandth Grøvlen, quien articula momentos de sutil arte visual en actos mínimos como servir cócteles.

Diversos momentos pueden quedar en la retina y la memoria: la borrachera inicial de los cuatro muchachones, la vergüenza docente de Tommy, la emotiva secuencia final. Cada instante, hilvanado con coherencia por Vinterberg y su coguionista Tobias Lindholm, se da abasto para reflexionar sobre las relaciones de familia, de pareja, laborales, amicales, la juventud, la muerte, la esperanza y la pérdida de esta.

Copa en mano, algunas cosas se viven mejor.

Ficha

Título: Otra ronda (Druk)

País: Dinamarca, Holanda, Suecia

Año: 2020

Director: Thomas Vinterberg

Protagonistas: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang, Lars Ranthe.

Disponible en: Amanzon Prime

Calificación: 5/5