En un estudio titulado La muerte de la verdad, Michiko Kakutani afirma que en el primer año de su gobierno, Donald Trump disparó por día un promedio de 6 informaciones engañosas o falsas, además de verdades a medias o mentiras puras y duras. No debería sorprender si tomamos en cuenta lo que dice Juan Jacinto Muñoz Rengel en Una historia de la mentira, que faltar a la verdad es una práctica consustancial de la acción política, sea de izquierdas o de derechas.

Pero lo que descubrió Trump es que con las redes sociales, que difunden los mensajes a mayor velocidad y consiguen cubrir auditorios a gran escala , se puede lograr que los oponentes sean presentados como los verdaderos mentirosos. Ese es el caso de Rafael López Aliaga.

El candidato de Renovación Popular se ha vuelto notorio por su asombrosa capacidad de lanzar mentiras sucesivas durante la campaña electoral . Y su defensa ha consistido, no en reconocer los eventuales errores, omisiones u olvidos, sino en atribuir las mentiras a los medios y a los periodistas, para lo que cuenta con un ejército de ’'trolles’'.

Al viejo estilo de la “prensa chicha” del régimen de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos –que se dedicaba a mancillar a los reporteros independientes–, sus seguidores a sueldo repiten el mensaje de López Aliaga de que cuando gane las elecciones “destruirá” al periodismo que lo cuestiona. Porque para el empresario, solo debe existir la prensa que no molesta, no critica y no pregunta. Es decir, la prensa que se dedica a alabar sus logros, como hacía Pravda con Stalin, el Il Popolo con Mussolini, o El Chino, El Tío, La Chuchi, El Mañanero, El Chato, El Men, La Yuca y otros con Fujimori. El presidente que le dio la concesión de los trenes del sur que hizo rico a López Aliaga.

El exdirector del periódico The Washington Post, Martin Baron, quien estuvo al frente del diario en los momentos más oscuros, recordó esa etapa: “Inmediatamente después de lanzarse para la presidencia, Trump arremetió contra la prensa y nos demonizó. Y en los años siguientes intentó socavar la credibilidad de la prensa con un solo objetivo: no quería que hubiera una voz independiente y creíble que pudiera contrarrestar sus aseveraciones, muchas de las cuales eran falsas”. Silenciar a la prensa independiente es un requisito indispensable para imponer el reino de la mentira.

Uno de los momentos en que con más dureza Trump atacó a la prensa fue cuando The New York Times destapó sus deudas tributarias. Una reacción similar tuvo López Aliaga al momento en que La República divulgó las deudas coactivas de sus empresas, más una personal, por más de 28.4 millones de soles. Entonces atribuyó a este diario haber mentido, pero pagó la deuda personal, y luego terminó por anunciar que consultaría a sus contadores sobre los otros montos. Cualquiera que pregunte a la Sunat comprobará que las deudas existen. Las mentiras de Trump fueron motivo de su derrota, las de López Aliaga habrán de tener el mismo efecto.