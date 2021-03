La libertad de expresión es el fundamento de una democracia que más han maltratado en esta campaña rica en bajezas y pobre en ideas varios candidatos, pero, principalmente, Rafael López Aliaga, quien para meterse en el papel de Porky no duda en actuar como rey del chiquero con disfraz de santurrón con cilicio dorado.

Varios candidatos de esta temporada han amenazado a la libertad de expresión, pero ninguno como López Aliaga, con muchos instrumentos.

Andrés Calderón ha hecho notar algunos de ellos, como la desinformación descarada y sistemática en torno a varios temas, destacando los vinculados a la salud en tiempos de pandemia; y el amedrentamiento a periodistas en los que combina fake news con bravuconada, no dudando en hacerlo él mismo cuando una entrevista no es como las del canal que ha alquilado. También, como ha informado Paola Ugaz, financiando los ataques contra ella o Pedro Salinas con el fin de defender a sus amigos violadores del Sodalicio.

Y entre muchos otros embates al periodismo, destaca el ejército de troles que ha montado para agredir a periodistas con mentiras y bajezas en las redes de una manera como no se ha visto antes, además de matricular en lo mismo a los medios de los que dispone en esta campaña.

Pero este López Aliaga es un peligro no solo para la libertad de expresión, sino para la democracia, y desde hace un tiempo viene armando una campaña para denunciar un fraude cuando se constate su derrota electoral a la que se dirige inexorablemente con tanta bajeza, replicando lo hecho por Donald Trump en Estados Unidos, como se ha señalado en esta columna hace unas semanas, hasta con toma del congreso con Porky en afiebrada procesión, disfrazado del cornudo QAnon Shaman.

El daño que está haciendo López Aliaga a la institucionalidad democrática no se va a detener con esta campaña electoral, pues es evidente que pretende convertirlo en el embate de una ultraderecha conservadora con toques religiosos, un atajo que no debieran apoyar ni siquiera quienes vean en este Porky a una salvación para una economía de mercado, pues no es solo un fascista sino, también, un merca que ni paga impuestos.

