El peruano le pone más esfuerzo y tiempo a elegir un celular que un presidente. Rolando Arellano.

Me sorprendió verlo beber licor hasta embriagarse y hablar groserías de grueso calibre con absoluta normalidad, no son características de una persona consagrada a Dios. Beatriz Mejía Mori, excandidata a la primera VP de Renovación, sobre López Aliaga.

Este no es el hombre que yo conozco desde hace nueve meses. ¿Algo debe estar sucediendo? No es a quien he conocido y he pasado tantos momentos de respeto y valoración. Neldy Mendoza, actual candidata a la primera VP de Renovación, sobre López Aliaga.

López Aliaga es un peligro para el Perú. Beatriz Mejía.

Oye, Sagasti, el único país del mundo que no tiene vacunas es Perú, por tu culpa, baboso, llama pues, haz algo. Rafael López Aliaga.

El cañazo, ese trago que sale de la caña de azúcar, ellos han ido controlando la Covid-19, tomando eso y quemando al parecer lo que queda en la garganta, porque dicen que la sal mata al bicho cuando se instala en la garganta. Yonhy Lescano.

Carajo, que se sepa el precio de la vacuna, ladrones, caviares de porquería, lárguense del Perú, no son peruanos, el 28 de julio los aliados de la corrupción y demás porquerías desaparecerán del mapa. Rafael López Aliaga.

Mi papá me da consejos políticos. Keiko Fujimori.

Mamita, tú estudiaste con mi plata, tú le robaste al Perú para estudiar con tu papi. Rafael López Aliaga a Keiko.

El gobierno de mi padre no fue una dictadura. Por momentos, fue un gobierno autocrático, eso sí lo reconozco. Keiko Fujimori.

Lescano tiene cara de mañosón. Daniel Urresti.

Yo soy el fiscal supremo con más prestigio en la historia, el mejor de toda la historia del Perú. Tomás Aladino Gálvez.

Sí, pagará un precio. Joe Biden sobre si Vladímir Putin es un asesino.

Vladimir Cerrón está condenado por corrupción, y su partido se ha prestado a ser vientre de alquiler para tener una candidatura. Verónika Mendoza ahora está yendo en el vientre de alquiler de Yehude Simon, que está investigado por corrupción. Marco Arana sobre la ‘izquierda concesiva con la corrupción’.

