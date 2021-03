Por Gianna Camacho García:

El lunes 15 de marzo se debatió en el Congreso el PL 790, ley de identidad de género, que otorga a las personas trans derechos para vivir en ciudadanía, aplicar a puestos de trabajo, acceder a programas sociales y más, para vivir de forma justa e igualitaria. ¿Por qué la aprobación de esta ley es tan importante? Gianna Camacho García, periodista y activista trans, lo explica mejor:

Para el Estado peruano, prácticamente no existimos . Al negarnos el goce pleno del derecho fundamental a la identidad, se invisibilizan nuestras vivencias, necesidades y las situaciones de violencia que sufrimos, pero mejor paso a describir algunas situaciones vividas por las personas trans por el no reconocimiento de nuestra identidad de género: para crear políticas públicas, programas o acciones se necesita tener data de la población vulnerable identificada; pues bien, en el caso de las personas trans, no hay una sola institución estatal que pueda decir cuántas somos, esto porque no somos incluidas en estudios como los Censos Nacionales. De igual manera, no existe un registro de actos de violencia contra nosotras, porque la Policía Nacional del Perú , en ausencia de una ley, no toma la denuncia de la persona trans como tal. Si alguien atentó contra mi vida y voy a la comisaría a denunciar el hecho, quien tome mi denuncia pondrá algo similar a “hombre denuncia haber sido agredido”, es decir, mi denuncia va al grupo de hombres, y esto pasa porque la Policía solo se guía por el DNI.

Entonces, cuando se pide información de cuántas personas trans han denunciado violencia, se precisa que pocas o ninguna; pero no porque no hayan casos, sino que estas quedan invisibilizadas y porque no hay un reconocimiento de nuestra identidad. Y tengo más situaciones por contar, como las que comparto a través de mi cuenta en Twitter @periodistatrans. Por ahora solo quiero dejarles la pregunta: ¿en qué le afecta al Estado o a los demás que yo me llame Gianna y tenga el mismo trato que todos?