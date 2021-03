Cuando veo un mujerón, le digo a la Virgen María ‘tú eres más bonita que esa chica’. Estoy tan enamorado de la Virgen María, que me llena de paz, alegría y fortaleza. Rafael López Aliaga.

Tengo que ser responsable como esposa y respetar a Guillermo como rey, profeta y sacerdote de mi hogar. Tengo que aprender a caminar en sujeción a su liderazgo. Ninguna mujer debe socavar la autoridad que Dios le entregó al varón. Pastora evangélica Milagros Aguayo, candidata al congreso en la lista de López Aliaga, sobre su esposo, en su charla ‘Cómo hacer feliz al esposo’.

No lo voy a negar, es una práctica de unión y amor a la pasión de Cristo, no es doloroso, en mi caso ya tengo hasta callos. Ya son 40 años. Rafael López Aliaga sobre su autoflagelación.

Ni caso le hagan, ese señor está rayadazo, solito caerá por su propia lengua. Keiko Fujimori sobre López Aliaga.

El Sodalicio tiene un candidato: López Aliaga. Es una de las personas que financian las campañas de desinformación contra mí y Pedro Salinas. Paola Ugaz.

Hoy día vengo de azul, seguro que van a decir que soy aliancista, pero soy de la U. Hoy estoy de azul, pero me encanta el color rosado. Zoraida Ávalos sobre los congresistas que la criticaron por ponerse un vestido de color morado.

No hay que tener miedo ni prestar atención a informes tendenciosos que quieren desestabilizar al gobierno y postergar la elección. Francisco Sagasti.

No solo ha habido mala práctica o error periodístico, sino un modo irresponsable de hacer oposición que puede tener graves consecuencias sobre la vida de las personas. Martín Tanaka.

Es una pena, pero la verdad no da para titulares, no es atractiva, es mucho más atractiva la mentira y por eso tantos periodistas cuentan mentiras. No hay nada más tóxico que un mal periodista y nada más necesario que un buen periodista. Un mal periodista es bestial el daño que puede hacer y la historia reciente es inapelable. Un mal periodista es capaz de montar una guerra. Javier Cercas.

Insistir en vacar a un presidente por una leguleyada es una definición de uno de los tipos de golpe de estado. Hernando de Soto sobre López Aliaga.

Yo he pedido que Manuel Merino de Lama se retire de AP. Yonhy Lescano.

El plan de Lescano no alcanza ni para manejar un edificio. Daniel Urresti.

Newsletter Augusto Álvarez Rodrich en LR

Suscríbete aquí al boletín de Augusto Álvarez Rodrich en La República y recibe en tu correo electrónico, todos los viernes, las ediciones de su programa “Claro y directo” y su columna diaria.