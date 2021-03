A la luz de los últimos sondeos, la derecha más franca aparece arrinconada. Ninguno de sus candidatos tiene las bases estructurales de un ganador. Es decir buenas cifras, poco rechazo y un núcleo duro suficiente. Derechistas son todos, pero la naturaleza de sus intereses los mantiene, y va a mantener, divididos.

Es cierto que Rafael López Aliaga viene subiendo, pero la cifra a la que ha subido sigue siendo deleznable, a tal grado que su paso a la segunda vuelta no está asegurado. Si acaso llega a ella, necesitaría acopiar los votos de los demás candidatos de la derecha, y algo más. Algo que hoy no parece una perspectiva probable.

Hernando de Soto ya ha dicho con todas sus letras que López Aliaga le parece un candidato peligroso para el país. No solo por sus ideas económicas, sino además debemos pensar que por su conducta política. Keiko Fujimori y Daniel Urresti han dicho poco sobre el particular, entre otras cosas porque tienen una votación parlamentaria que cuidar.

Nada de esto significa que esas agrupaciones no puedan unirse en el próximo Congreso, con o sin presidencia. Pero para eso tendría que haber bastante más coincidencia ideológica de la que vemos hoy. López Aliaga parece no tener límites por el lado de la extrema derecha, lo cual no es el caso de los demás candidatos de ese sector.

Quizás un presidente claramente ubicado en la izquierda (y solo Verónika Mendoza podría serlo) podría producir una coalición de derecha capaz de deponer sus diferencias. Cualquier otro resultado en junio próximo sería una mezcla que incluiría propuestas de derecha, lo cual propiciaría otro tipo de alianzas en el Congreso.

Siempre se puede pensar en un López Aliaga ganador con poca bancada, necesitado de diversas formas de colaboración desde la derecha. Pero ese no es el tipo de político que estamos viendo en campaña. Más fácil es imaginar una deriva autoritaria que pronto llevaría al clásico choque entre el Ejecutivo y el Congreso. Algo que ya conocemos.

Así, la suerte electoral de López Aliaga realmente está en manos de sus rivales de la propia derecha. Un par de ellos está lo suficientemente bien ubicado como para maquinar un desinfle de López Aliaga en el tramo final de la campaña.