¿Ayuda a un candidato decir cosas atroces? Da la impresión de que sí, porque una aparición destemplada ante el público genera atención inmediata. Pero es una publicidad que se despinta, y obliga al candidato a seguir por el mismo camino para mantenerse en los medios. El político termina definido por sus atrocidades.

Algo parecido nos sucede a los periodistas. Los ataques atraen público, y ese público quiere más ataques. No hay disponibles ataques con base suficientes para mantener ese mecanismo. Esto arrincona al sujeto en la esquina de los deslenguados, y terminará por afectar la credibilidad de los mensajes, si no lo ha hecho ya.

En ambos casos decir cosas atroces sobre el rival electoral es un mal negocio. En el mejor de los casos le puede quitar un voto al insultado, pero no necesariamente le añade uno al insultador. Una campaña electoral es sobre todo una competencia de respetabilidades. Desprenderse de ella por llamar la atención es un impulso suicida.

Ya hemos visto cómo una polémica feroz entre dos candidatos bien ubicados puede terminar cediéndole el paso a otro competidor más tranquilo, cuya serenidad permite que sus virtudes sean mejor apreciadas por el electorado. Uno se pregunta cuántos candidatos deslenguados pierden su oportunidad sin saberlo, en una sola frase que se viraliza.

Sin duda nadie ha ganado una elección elogiando a sus rivales, y criticarlos es parte del juego. El insulto atroz parece corresponder a una furia causada por la sola existencia de determinado competidor. En eso la atrocidad tiene la esencia de una pataleta, y dice más sobre el furioso que sobre el insultado.

A veces una frase puede decidir las cosas, sobre todo dicha en uno de esos debates entre candidatos. Pero esas suelen ser frases felices, que pueden ser mordaces, pero tienen que ser de esas que hacen pensar a los que las oyen. Las acusaciones sin fundamento a la vista nunca han entrado, que se sepa, en esa categoría.

Si el candidato no se puede controlar, mejor es que no diga nada. Por lo menos dará la impresión de guardar alguna forma de discreta sabiduría. Un caso en que la mejor defensa es no atacar. Peor servidos están los periodistas, que siempre tienen que decir algo.