En la reciente encuesta Datum quienes por un motivo u otro (incluye indecisión) hoy no participarían en la elección son 37%. La cifra ya no es el 60%+ que Datum daba en diciembre pasado, pero el desgano del electorado y su disposición a decidir en la última semana siguen siendo datos a considerar en el país, junto a las bajas cifras de todos los candidatos.

Esta vez hay un factor adicional obvio. No preferir ni opinar en el tema tiene que ver con no querer arriesgar un contagio en el día de la votación. Pero la misma actitud estaba allí, y bastante fuerte, en las elecciones parlamentarias del año pasado, cuando la pandemia todavía no era el tema. Asumamos que la cosa tiene que ver también con la naturaleza de los candidatos.

Sabemos que con el paso de los días ese 37% se va a ir reduciendo, hasta acercarse a los promedios históricos . En eso influyen la presión de la multa, la necesidad de promover el mal menor, el descubrimiento (finalmente) de virtudes importantes en determinado candidato, o el deseo de no quedar fuera de un acto colectivo tan importante.

En el 2020 vimos que una fuerte resistencia a participar no impidió la votación, pero los resultados llevaron a nuevas profundidades el descontento público con el Congreso. ¿Podemos asumir que un electorado descontento y sin partidos políticos fuertes fragmenta el voto? Es algo que podremos empezar a dilucidar en las elecciones que vienen.

Mientras tanto, ese bolsón de 37% es una incógnita movediza, donde están ocultas las decisiones del siguiente tramo de la campaña. Podría decirse que los candidatos de subida han ido sacando sus nuevos votos de allí, más que de la intención de voto de los rivales. La teoría es que eso va a cambiar drásticamente en los últimos días, y hasta horas.

Así, una candidatura puede dirigirse a los simpatizantes de la competencia o a los desganados del proceso. Quizás lo segundo es más práctico, pues el discurso que puede convencer a un indeciso tiene fuertes posibilidades de convencer también al seguidor de otro candidato. Dos votos ganados en un mismo impulso de elocuencia. La cosa es encontrar el discurso.