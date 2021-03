La reciente arrimada de Hernando de Soto al expectante líder de Renovación Popular frente al local del JNE nos sugiere que varios candidatos ya le están viendo las orejas al galgo (o al lobo como dicen en algunos lugares). El asunto sería cómo sacarle el mejor partido a una derrota electoral. Acercándose a un posible ganador, claro.

Pero quizás de Soto no está tan perdido como acabamos de sugerir, y todavía queda tiempo para que el contacto mediático con el hombre de RP relance su candidatura. No son muchos votos los que tiene que recuperar. Si la cosa no funciona, quizás tenga la oportunidad de poner al día las ideas económicas decimonónicas que atribuye a Rafael López Aliaga.

Este tipo de encuentro hace pensar sobre cuánto pueden viajar los votos entre un candidato y otro en un contexto de opiniones políticas tan fragmentadas como las actuales. Nótese que no hay candidaturas que representen efectivas alianzas políticas. En cambio sí hay varios contratos de locación-conducción entre un candidato y un partido.

Sin embargo hay en la derecha algunos convencidos de que alguna forma de transvase electoral sí es posible hoy. Son los que han llenado sus listas parlamentarias de fujimoristas, para mordisquearle votos por los bordes a Fuerza Popular. Si acaso lo están logrando, el efecto no parece ser muy fuerte, y FP los sigue superando.

Keiko Fujimori ha tenido una idea parecida, pero al revés. FP ha subido a bordo a algunas figuras que vienen del antifujimorismo, con la esperanza de atenuar antiguas imágenes inconvenientes, ganar espacio entre los abundantes indecisos, y dar una impresión de apertura. Si le está sirviendo, es solo para mantenerla en las inmediaciones del cuarto puesto.

Con tantos candidatos es casi inevitable que pronto algunos empiecen a tirar la esponja y a tratar de orientar sus votos hacia otro candidato, siguiendo una natural línea ideológica. Esto ocurrirá en los casos donde además de perder la presidencia, se ha ido la esperanza de cruzar la valla y salvar la inscripción del partido.

Mientras tanto todos los candidatos se mantienen en el discurso del ganador, y criticando a los rivales más cercanos, que es lo que corresponde. Algunos votos han empezado a desplazarse, pero en verdad no mucho.