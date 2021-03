Javier Sánchez-Checa Salazar es uno de los funcionarios de Cancillería que fue inoculado con la vacuna china cuando estaba en Fase 3. Conozco a Javier desde el colegio y he seguido su carrera como diplomático. He visto, además, el importantísimo rol que jugó repatriando miles de peruanos en el Grupo 8. Se trata de una persona íntegra, comprometida con el país, y de un caballero de cuando los había, con buenas maneras.

He hablado con él y leído su testimonio en su muro de Facebook, y creo en su palabra. A él lo embaucaron. Le hicieron creer que había un “protocolo” para pinchar con el antídoto experimental a los funcionarios expuestos al virus, como era su caso. “Acepté inocularme en el sobreentendido de que se trataba de un esquema abierto y transparente, establecido con la Universidad Cayetano Heredia (…) No pedí la vacuna, ni la busqué subrepticiamente (…) tampoco abusé de mi posición para sacar partido o beneficiarme personalmente. A mí me la ofreció en reiteradas oportunidades el funcionario de enlace, que coordinaba directamente con la Universidad Cayetano Heredia”.

Sánchez-Checa no lo menciona, pero el susodicho “funcionario de enlace” es el embajador Arturo Jarama Alván, quien acaba de ser desenmascarado por Hildebrandt en sus trece y una amplia y documentada investigación de Ángel Páez, publicada en dos partes en este papel.

Jarama, “el zar de las vacunas”, ese sí utilizó su cargo para beneficiarse a sí mismo, así como a su esposa, su suegra y su cuñado. Comparar el caso de Jarama con el de Javier Sánchez-Checa, y algunos similares, es un despropósito. Dice el informe de Páez: “Jarama ofreció a varios colegas de Cancillería inocularse con Sinopharm, antes de que se conocieran los resultados de los ensayos. El ofrecimiento lo hizo especialmente a los funcionarios que hacían trabajo presencial (…) Después de varias insistencias de Jarama, algunos aceptaron, entendiendo que era parte del protocolo acordado con Sinopharm.

Desconocían que los chinos exigían que los funcionarios peruanos se vacunaran con su producto ‘para dar confianza a la población’”. El caso es que, como consecuencia de las acciones desvergonzadas de este individuo se ha arrastrado a personas decentes y probas, como Javier Sánchez-Checa, a quien se le investiga ahora como si hubiese cometido un crimen, poniendo en riesgo su impecable trayectoria de treinta años al servicio de Torre Tagle.

En esta historia del Vacunagate se ha medido a todos por igual. Y no es así la cosa. El matiz es importante. O se es decente o no se es. En descargo de Javier Sánchez-Checa, me consta que sí lo es, y al pobre están a punto de arruinarle la carrera por culpa de Jarama, un personajillo chicha y sombrío. No hay derecho.