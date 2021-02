No quiero ser monotemática, pero creo que es importante seguir hablándonos de cómo esta pandemia nos está quebrando. No me motiva un sentimiento morboso ni pretendo regodearme en el dolor. Por el contrario, considero una forma de sanación compartir nuestra tristeza y, tal vez, con ello generar conciencia en aquellos que viven este momento con indiferencia e irresponsabilidad.

Hace una semana murió mi prima. Una hermana para mí, una hija para mi madre. Parecía que habíamos logrado arrebatársela a la muerte, pero un día nos faltó el oxígeno y pese a nuestra búsqueda frenética, cuando lo hallamos, fue tarde. Se fue agitada, desesperada por aire, una muerte injusta que no merecía su noble corazón. Eso es lo que me desconsuela y genera una rabia profunda.

Hay una sola palabra que describe mis sentimientos: ROTA, y no soy la única. He compartido mi experiencia buscando un necesario desahogo, buscando que a través de la pena de mi familia se tome conciencia porque el dolor es indescriptible. En esa búsqueda hallé a otros que como yo sufren una pérdida irreparable e injusta. Quiero compartir algunos de los mensajes que recibí.

“El padre de mi mejor amigo acaba de fallecer por la misma circunstancia. Estaban en capacidad de pagar por oxígeno, pero NO HABÍA. Estoy roto por ver a mi amigo destrozado y también con síntomas, igual que su madre. Una pesadilla sin fin”.

“Mi novio y a toda su familia han caído bajo este virus, solo tienen oxígeno para una persona, el balón costó 3,500. Ahora queda rezar cuando se acabe el oxígeno porque no hay dónde llenarlo”.

“También me siento con el corazón roto, qué impotencia no poder salvar a mi suegro, ahora descansa en paz, el sistema de salud totalmente colapsado... una pesadilla... Que Dios se apiade”.

“Te entiendo totalmente. El hijo de mi hermano, de 36 años, por salir a trabajar, buscar algo para su economía, nada de fiestas, falleció en el Loayza. La vida no es la misma. Lo siento”.

“Entiendo lo que sientes, perdí a mi papá el 2 de febrero y a mi mamá el 7. El dolor es inmenso, no hay forma de expresar el vacío que dejan”.

Según cifras oficiales, más de 45 mil peruanos han muerto. Miles de familias rotas.