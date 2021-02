Poesía: monolingües y bilingües

Carlos Carnero ha escrito un mapa distrital en poemas a la vez profundos y elegantes. Sin embargo Fijación de Miraflores (Lima, Álbum del Universo Bakterial, 2020) no es un recorrido sino la evocación de un lugar de espacios y anécdotas en plena desaparición. Cúmulo de experiencias y lugares que para Carnero efectivamente precisa ser fijada.

¿Fijada para qué? Para que los poemas puedan terminar de definirse como ejercicios de lenguaje envuelto en sensibilidad. Los nueve textos zambullen al lector de lleno en el estilo contemporáneo, con sombras de neobarroco. “El comerciante veneciano intentaba aún/vender en la pintura de la sala/otra que también oscurecía lentamente”.

Mónica Belevan es probablemente la poeta peruana más radical hoy. Bien lo demuestra su libro bifronte, con poemas en inglés y en castellano: The Wreck of The Large Glass/Paleódromo (Seattle, Sublunary Editions, 2020). El director de la editorial interviene para declararla una escritora joyceana, y en cierto modo lo es.

Pero no solo hay Joyce. Casi toda la gama del moderno experimentalismo poético contribuye a una escritura aventurera y a una lectura llena de sorpresas vanguardistas, tipográficas. A pesar de todo eso, es un poemario profundamente romántico. El libro merece una edición peruana apenas se faciliten las cosas.

Pío Rómulo Zelaya Castro ha preparado una antología personal a partir de sus poemarios inéditos, con el sugerente título La mujer de Eliot y el hacedor de poesías (Almería, Editorial Círculo Rojo, 2020). Ha elegido en lo esencial poemas de amor, intensos pero a la vez cargados del lado de la discreción.

Aunque el autor es limeño, algunos de los poemas escritos en Andalucía, lugar de fuertes influencias poéticas, tienen un inevitable tono hispano que perfuma todo el libro. Como en: “Soñé despierto que te veía, / eu tu ropa, / tus cabellos por encima de tu oreja, / tu silueta / de la Habana”. Pero todo regresa luego a una peruanidad.

Sasha Reiter acaba de publicar Sobrecarga sensorial / Sensory Overload (NY, Nueva York Poetry Press, 2020) poemario bilingüe traducido al español por Pedro Granados. A pesar de su título apocalíptico, es un conjunto de textos frescos, surgidos de una penetrante mirada sobre la experiencia juvenil. “Me pide que cante una canción. / Ya no hacemos eso, le digo, /Pero igual canto una”.