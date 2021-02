No podía darme el lujo de caer enferma. Elizabeth Astete sobre por qué se vacunó.

El capitán es el último que abandona el barco. Una vez que todos en el sistema estén vacunados, recién será nuestro momento, como debe ser. Pilar Mazzetti (11/2).

No va a ser suficiente pedir disculpas. Tomé esta decisión con los temores y limitaciones de un ser humano, y reconozco que este fue el peor error de mi vida. Cedí ante la inseguridad y mis miedos, sin que ello justifique lo que he hecho. No haber reflexionado sobre mi actuar desde el punto de vista ético y las dudas que mi comportamiento podía generar es una responsabilidad que voy a sobrellevar siempre. Pilar Mazzetti (15/2).

Lo que más me apenó es que se dejara aplaudir. Elmer Huerta sobre el homenaje en palacio a Mazzetti al renunciar.

Tuve dos reuniones con Mazzetti y no aceptó que se vacunó. Óscar Ugarte.

Le comenté a mi esposa y a mi hermano mi intención de participar de la fase experimental y decidieron también formar parte. ¿Les parece poco creíble? Pues es la verdad. Martín Vizcarra.

Vizcarra sabía que había recibido una vacuna. Germán Málaga.

Somos personas de riesgo. Hemos tenido actividades importantes y soy persona de edad. Alejandro Aguinaga sobre por qué vacunaron a él y su esposa.

Fui convocado como consultor de la prestigiosa UPCH en temas éticos sobre este proceso. Nuncio Apostólico Nicola Girasoli sobre por qué lo vacunaron.

Nos duele de sobremanera que el Nuncio Apostólico Nicola Girasoli esté en la lista. Arzobispo Carlos Castillo.

Que el Nuncio pase a ser Renuncio Apostólico. Tito Hurtado.

La explicación es bastante lógica: la delegación china, ya pues, se cansó de comer en el Burger King. Germán Málaga sobre la vacuna al dueño del Royal.

El señor Málaga es una persona inteligente, pero lo que está expresando es una idiotez. Jorge Yamamoto.

Me siento indignado y furioso. Francisco Sagasti sobre Mazzetti y Astete.

He sentido una gran puñalada en mi alma. Jesús Valverde, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, sobre la lista de vacunados.

Pilar Mazzetti nos clavó un puñal por la espalda. Rosa Luz López, vicepresidenta de la Sociedad Peruana de Medicina Intensivista.

Newsletter Augusto Álvarez Rodrich en LR

Suscríbete aquí al boletín de Augusto Álvarez Rodrich en La República y recibe en tu correo electrónico, todos los viernes, las ediciones de su programa “Claro y directo” y su columna diaria.