El vacunagate está demoliendo la reputación de instituciones que tenían gran prestigio, por el comportamiento deplorable de algunos de sus miembros que ponen en duda si el Perú es un país o una chingana.

No se habla de instituciones ya desprestigiadas, como la presidencia de la república, en la que el patológicamente mentiroso Martín Vizcarra ha profundizado la infamia, sino de entidades que sí tenían prestigio y respeto.

Como la Universidad Peruana Cayetano Heredia, cuya responsabilidad en los ensayos de Sinopharm se transformó en dealer de dosis por el responsable del proyecto, el doctor Germán Málaga, quien ha llegado a dar la insólita explicación de que se vacunó al propietario del estupendo chifa Royal porque la delegación china se cansó de comer en Burger King. El bacanal del vacunagate lo administró la UPCH.

Esto daña a la comunidad científica peruana en su conjunto, cuya reputación ha sido demolida en el exterior por esta cuchipanda que refleja escasa seriedad. Esto de ‘Sin ciencia no hay futuro’ suena hoy, lamentablemente, a broma de mal gusto. Concytec tiene un trabajo enorme de reconstrucción.

La Digemid del Minsa ha quedado hecha añicos luego de que su jefa se vacunara cuando la entidad ni había dado el permiso indispensable a las dosis.

A su vez, el canciller Allan Wagner tiene un enorme trabajo para restaurar el prestigio de Torre Tagle, hoy visto, con razón por lo hecho por su antecesora, como una entidad frívola que administra privilegios para sus integrantes.

La Iglesia Católica también se ha visto muy manchada por la decisión del nuncio apostólico Nicola Girasoli de vacunarse antes que todos porque, increíblemente, era consultor en ética de la UPCH, lo que podría explicar el desmadre. La Conferencia Episcopal Peruana tiene que actuar y quizás hasta recomendar un ‘renuncio’ apostólico.

Asimismo, la embajada de China en el Perú tiene mucho por explicar y quien podría ayudar mucho, como sugirió ayer Marco Sifuentes, es el presidente de la Asociación Peruano-China Erasmo Wong, el dueño de Willax.

Pero es el Perú el que se ha desprestigiado más. Alberto Vergara me preguntó ayer si alguien habrá dicho no a la vacuna. No creo, le dije. Ya se sabría.