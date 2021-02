Ojalá que los peruanos que dentro de un siglo lean la historia actual del Perú se avergüencen de lo ocurrido ahora, como expresión de que las acciones de nuestros políticos ya no sean normales entonces, sino reacciones penosas de miserables que ejercían el poder para el beneficio particular y no el bien común, incluso en situaciones tan dramáticas como una pandemia que mata a sus ciudadanos.

Ojalá que los funcionarios sin escrúpulos que usaron su puesto como pata de cabra para vacunarse antes que la primera línea genere la furia e indignación de la que habló el presidente Francisco Sagasti por una crisis que ensombrece a su gobierno y al previo de Martín Vizcarra, pero que mancha a toda la dirigencia de la sociedad peruana.

Mancha la presidencia de Sagasti porque funcionarios claves de su gobierno, como de los ministerios de relaciones exteriores –empezando por la canciller– y de salud, entre otros, negociaban la vacuna beneficiándose, simultáneamente, de dosis personales, sin interesarles los más de 320 médicos muertos por la pandemia.

Sagasti hizo bien, por ello, en condenarlos, anunciar una investigación, y tomar distancia del “gobierno previo”, pues esta crisis mancha mucho a Vizcarra, un presidente inescrupuloso por no tener capacidad de diferenciar lo público de lo privado, lo que explica que se vacunaran él y su familia, mientras su administración no cerraba acuerdos para vacunar a toda la ciudadanía. Lo cual lleva a pensar que varias de las respuestas a acusaciones previas que le han hecho son falsas.

Y mancha, también, a la oposición a su gobierno y al actual, lleno de miserables ávidos por capturar el poder, que pregonan que, por lo que hoy se sabe de Vizcarra, se justificaba el golpe de estado de noviembre, como si una cosa tuviera que ver con la otra, y ahora vuelven a la carga para reponer a ese crápula de Manuel Merino.

Y mancha, por supuesto, a la sociedad peruana por tener dirigentes políticos como los de hoy, con traiciones que recuerdan a las de la guerra con Chile, pero en la que también hay muchos ejemplos heroicos de funcionarios y ciudadanos que buscaron construir una respuesta colectiva a la pandemia en vez de sacarle la vuelta al Perú.

