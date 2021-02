La pandemia del siglo pasado la perfeccionó Alberto Fujimori. Esta es otra, igual de letal. Y el domingo leo una entrevista en un diario popular a Keiko Fujimori. “La mano dura de Keiko”, dice el titular. Pero más que entrevista es un pliego de preguntas, cierto, sin repreguntas. Entonces ella se despacha. Y cuando habla de su padre dice que su gobierno seguiría con el principio de autoridad: “Y yo creo que lo que el Perú necesita es una ‘demodura’. No una democracia blanda, sino una democracia dura”.

No es raro en los Fujimori. Desde hace 30 años hicieron del Perú su chacra. Todo lo vendieron y se llenaron los bolsillos. Hoy tenemos un país con una industria y una cultura empobrecida. Y por eso ella afirma que es de centro derecha. Esa es su autoridad, gobernar para los poderosos.

Aquel es su feudo y ahí están las consecuencias. Una educación arruinada. Porque como decía alguien, peor que la pandemia es la ignorancia. Una ignorancia que comienza en los hogares y se traslada a la escuela. Con Fujimori no se formaron espíritus libres ni un pensamiento crítico. El saber y el conocimiento fue la última misión de las aulas. Primero fue el individualismo y la codicia. “El capitalismo popular” y el emprendedurismo. Entonces no se construyó un país de ciudadanos sino de mercachifles. Y se instalaron universidades como quien pone un chifa o una pollería. ¿Y las humanidades? Eliminadas. Se dejó de enseñar filosofía y ética y sobre todo, historia del Perú. Y no fue casual. Era un plan para construir una sociedad de corruptos e inmorales.

Y en la mira de Keiko Fujimori está la misión de demoler a sus adversarios. No con ideas, con infundios. Por ello cuando se refiere a un gobierno de Verónika Mendoza dice que le haría daño al Perú: “Por sus pensamientos. Ella, además, quiere anular la Constitución y nunca ha condenado los gobiernos dictatoriales de Maduro, Chávez y Fidel Castro. Pero agrega que Mendoza es Caperucita. Se hace la suavecita, pero es roja y peligrosa. Bien, y en este, su tercer intento para llegar a Palacio, Keiko Fujimori nos quiere dar clases de moral y decencia, cuando desde hace tres décadas, el modelo de su padre produjo el gobierno más corrupto de la historia del Perú. Pero, además, Keiko Fujimori ignora quiénes fueron Clorinda Matto de Turner, Mercedes Cabello de Carbonera, Teresa González de Fanning, Carolina Freyre, todas mujeres honradas e integras que son un ejemplo para todos los peruanos.