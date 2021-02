La decisión de la titular del Minsa tiene varias explicaciones posibles. ¿Ha querido evitarse el maltrato de una censura en este Congreso? ¿Ha buscado evitar que el problema de Martín Vizcarra termine por tocar a Francisco Sagasti y afecte el proceso de vacunación? ¿Aprovechó la oportunidad para renunciar por cansancio? Estas hipótesis no se contradicen.

Sin duda Óscar Ugarte parece un buen reemplazo, pero la partida de Mazzetti es una lástima. Como propuso Allan Wagner, no se le debió aceptar esa renuncia. La ministra había llegado a ser una encarnación del esfuerzo sostenido en la lucha contra el virus. Lo cual significa mucha experiencia acumulada, médica y política.

La mayoría oportunista del Congreso pierde la oportunidad de una censura (siempre un festival de peroratas con bajo CI). Además aparece apuntando sus armas no contra Vizcarra, sino contra el esfuerzo nacional contra la pandemia. En realidad Vizcarra, contagiado por la pica, ya está rajando vacuna y vacunación, con lo cual en el fondo es uno de ellos.

¿Qué pasa ahora con esta renuncia? En realidad muy poco, si algo. Lo cometido por Vizcarra, si esa es la palabra, no es algo que se resuelva rápido, con lo cual habrá desenlace recién después de las elecciones, si acaso. No es previsible que Ugarte, ministro del Minsa en el segundo gobierno del Apra, dé un golpe de timón radical a las políticas de Mazzetti.

Es así que la renuncia de Mazzetti no le da la razón a nadie de la oposición. Simplemente da cuenta de un caso en que un alto funcionario del Ejecutivo no está dispuesto a participar en el juego del Congreso. Por ejemplo no tener que escuchar al congresista que pidió vacuna primero para él y sus colegas, “por estar en primera fila”.

Luego, de alguna extraña manera, da la impresión de que Mazzetti le está renunciando a Vizcarra, a pesar de ya no ser su ministra. No haber estado informada en su momento sobre las peripecias de Vizcarra con la vacuna china la descolocó en el actual gobierno. Quizás no renunciar hubiera parecido una defensa del expresidente.

La partida de la ministra parece un hecho consumado. Pero habría que encontrar un espacio donde sus capacidades puedan seguir siendo aprovechadas plenamente.