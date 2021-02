Lo más probable es que no tenga consecuencia penal, aunque en este país nunca se sabe, pero la vacunación oculta al presidente Martín Vizcarra junto a su esposa daña mucho su credibilidad política, aunque aún está por verse si eso se chorrea a su candidatura.

El cruce de versiones periodísticas permite concluir que Vizcarra recibió en palacio, en octubre, las dos dosis de la vacuna china Sinopharm , que él sabía que no era un simple placebo, y que eso no quedó en el registro oficial.

La República informó que esto ocurrió por invitación del gobierno de China, contradiciendo a Vizcarra: “Tomé la decisión valiente de sumarme a los 12 mil voluntarios para que me hagan la prueba experimental”.

La duda mayor sobre la veracidad de su versión radica en el ocultamiento de su participación en los ensayos. No hay muchos políticos en el mundo que oculten un acto de ‘valentía’ , y menos el expresidente Vizcarra que vivía pendiente de las encuestas.

Si hubiera informado oportunamente al país sobre su ‘valiente voluntariado’, habría quedado muy bien ante la ciudadanía; pero está quedando muy mal por la evidencia de que sí sabía que recibía la vacuna salvadora.

Hasta eso último pudo haberlo revelado, y aunque no habría sido bien recibido en la opinión pública, no habría quedado tan mal como le está ocurriendo ahora. Salvo porque, para él, puede hacer campaña para su candidatura paseando por plazas y comiendo en mercados con la caradura de que él sabía algo que el resto desconocía.

Incluso, el vacunagate podría no afectar mucho su candidatura, pero bien no le hace, lo que se agrava por su pésima gestión para obtener la vacuna.

Esta pandemia terrible que asfixia y mata ha sacado lo mejor de mucha gente, con actos valerosos de entrega por los demás. Pero también ha sacado lo peor de algunos, como en el caso de Vizcarra, con un ampay me salvo pero sin salvar a todos sus compañeros.

P.S. Manuel Merino afirma que este columnista ya se vacunó por ser amigo de Vizcarra. No soy su amigo, y sigo creyendo que su vacancia fue un golpe por lo que Merino debe ser procesado. No me he vacunado. Lo haré, con ilusión, cuando me toque, sin colarme. Espero su disculpa o que se atenga a la consecuencia.

