La vacuna se ha apropiado de la política de un país cuya población sobrevive agobiada entre la desesperación de la muerte y la esperanza de la salvación.

Francisco Sagasti ya se dio cuenta de que la vacuna es un balonazo de oxígeno para su presidencia, luego de que su aprobación cayera a un tercio y su desaprobación se duplicara en un mes.

Los aviones de Air France aterrizando con 300 mil dosis el domingo y 700 mil este sábado le permiten a Sagasti un protagonismo justificado, pues Martín Vizcarra no le dejó nada.

En solo un mes, el Perú pasó de no tener ningún contrato cerrado a ser el país de América Latina con más dosis compradas por adulto, un logro valioso del gobierno que explica las apariciones de Sagasti en micromensajes a la nación –como ayer– para anunciar el despegue de los aviones de Beijing.

La cantidad de vacunas que han llegado aún es muy insuficiente para lo requerido, pero significa un masaje al alicaído ánimo nacional, al igual que al del sector privado que hoy puede sacar pecho por su papel en el proceso.

A diferencia de la oposición política y mediática, que mira la llegada de la vacuna con angustia y el deseo no oculto de que algo salga mal y soñando con que se pierdan las jeringas y no se puedan aplicar las dosis. De paso, promoviendo fake tours vacuneros a Chile.

En el congreso no faltan sandeces sobre el tema, como la de Napoleón Vigo (FP) que reclama que los parlamentarios se vacunen primero porque están en la primera línea (de la conchudez), mientras su jefa Keiko Fujimori sale al toque a tomar distancia.

Todo en medio de la proliferación del reclamo de trabajadores de salud de los hospitales por no haber sido incluidos entre los primeros vacunados.

Por último, pero no por ello menos importante, se revela que Martín Vizcarra ya se habría vacunado durante las pruebas clínicas de Sinopharm, lo que fue respondido por el expresidente diciendo que “tomé la decisión valiente de sumarme a los 12 mil voluntarios”, algo que deja dudas sólidas sobre su honorabilidad pues no había ninguna razón para no hacerlo público en su momento, al igual que su reclamo de campaña al gobierno de Sagasti de por qué todavía no hay suficientes vacunas. Aunque usted no lo crea.

