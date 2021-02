Osvaldo Cattone deja un legado muy potente al teatro peruano como actor, director y promotor, dándole un sentido empresarial que es clave para su sostenibilidad.

Llegó al Perú en los setenta para una telenovela, y se quedó hasta su muerte a los 88 años, siempre vital, pensando en el proyecto siguiente, opinando con estilo provocador y sin tapujos sobre lo que le daba la gana, con espíritu y aire de divo, pues siempre se sentía, donde estuviese, el centro del escenario.

Desde su Teatro Marsano, puso en más de cuatro décadas obras estupendas y recordadas, con las que muchos aprendimos a ver teatro, convocando a un público frecuente que sabía a qué iba y que siempre salía satisfecho.

La última obra que Cattone puso y dirigió fue una divertida Buenos vecinos, cuyo anuncio sigue aún en la fachada del teatro. Antes había repuesto, una década después, Respira, y luego puso una entrañable Vivir es formidable en la que actuó con el gran Carlos Gassols. Se preparaba para actuar en El rey se muere, de Eugene Ionesco, pero ya no se pudo pues vino la pandemia que puso al teatro peruano en cama UCI.

Su actuación que más me gustó, en la que estuvo grandioso e inolvidable, fue El Padre, dirigido por Juan Carlos Fisher, sobre el avance del Alzheimer desde la perspectiva del paciente.

Se puso primero en La Plaza de Larcomar en 2017 –la primera vez que actuaba fuera del Marsano–, y una noche me invitaron a moderar, al final de la función, un conversatorio con la audiencia. Le pregunté si lo afectaba o desgastaba hacer esta obra compleja, y me respondió que “no, soy muy profesional, cada noche, al terminar, voy al camarín, orino, me cambio, y luego me como un bistec con una copa de vino”.

El Padre se repuso en el Teatro Marsano en 2019, donde me pareció que estuvo incluso mejor. Se lo comenté a Cattone en el Gran Teatro Nacional una noche que nos tocó sitio juntos en la segunda fila para ver un impresionante Macbeth de Shakespeare en sardo (Macbettu) en el Festival de Sala de Parto 2019. “¿Por qué?, me preguntó, y le dije que lo sentí como si estuviera en su casa. “Puede ser”, me dijo. Al final de la obra se paró a aplaudir, eufórico, con el notable espectáculo, mientras todos alrededor lo miraban solo a él.

