La doctora Ruth Shady teme por su vida. Bandas de traficantes de tierras la han amenazado con matarla. Y la autoridades no hacen nada. Ahí mismo, en Caral. La civilización que ella logró ponerla en valor con su más de 5000 años de historia y que posee los títulos de Patrimonio Cultural de la Humanidad y Patrimonio Cultural de la Nación. Y converso con ella y me narra los detalles pero es muy valiente y ahí está, impasible para defender nuestro patrimonio.

La escucho ahora que casi sorprendida dice que en su trayectoria ella siempre se conectó con los pueblos donde trabajó, en Chota, en Bagua. Pero lo que está viviendo en Caral, aquello jamás lo imaginó. Porque hace 25 años que la doctora Shady y su equipo de arqueólogos han trabajado para que el sitio tenga la consideración y el respeto que se merece.

El asunto viene desde los tiempos de la Reforma Agraria, cuando llegaron al valle de Caral pobladores de otras regiones. Dedicados a la agricultura, los primeros grupos recibieron entre cuatro a seis hectáreas. Pero la migración desde las zonas altoandinas de Áncash continuó y a otro grupo de familiares y vecinos ya nos les tocó terreno y fueron estos los que ocuparon los sitios arqueológicos que ni los hacendados habían tocado y, con supuestas irrigaciones, tomaron las zonas históricas, y nadie los pudo desalojar.

Entonces se queja de que no existan políticas de Estado para recuperar nuestra historia y que campee así la insensibilidad. Entonces, la familia Solís se ha adueñado del valle y cuenta con un vocero en el Parlamento, el congresista Carlos Almerí Veramendi, quien desconoce el valor histórico de Caral y alienta las invasiones que estos días de pandemia se han multiplicado. Entonces me afirma que a pesar de que les han dado trabajo a los agricultores y se les ha explicado el valor histórico de ese territorio, no hacen caso.

La doctora Shady, quien fue asistente de intelectuales como José Matos Mar y Pablo Macera, que hoy es vicedecana de investigación en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Marcos y que fue reconocida hace unos meses como una de las 100 mujeres más inspiradoras de la BBC Mundo, vive hoy momentos de incertidumbre porque hasta la policía la abandonó con el argumento que cuidar las huacas no está entre sus prioridades. No obstante, ahí está, luchando contra los traficantes y la indiferencia del Estado.