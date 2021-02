Muertos por covid-19 hoy en el Perú cada 10 minutos: 1.5/Médicos peruanos muertos por la pandemia en el Perú: 291/Número de ‘fiestas covid’ intervenidas en lo que va de febrero: 900/Feminicidios en el Perú en enero 2021: 14/Millones de dólares del costo promedio de un anuncio de 30 segundos en el superbowl 2021: 5.6/Millones de nuevos suscriptores de Netflix en el último trimestre 2020: 8.5/Millones de suscriptores actuales de Netflix: 200/Número de piezas del rompecabezas más grande del mundo: 51,300/Años desde la comercialización del primer rompecabezas en el mundo: 247/Millones de soles que recibe Messi al año como sueldo neto en Barcelona: 338/Millones de soles del presupuesto anual del IPD: 139/Millones de soles de deuda concursal de Alianza Lima: 47/De la U: 407/Millones de dólares en que está valorizado el palacio a orillas del mar negro cuya propiedad se atribuye a Putin: 1,300/Metros cuadrados de la construcción: 17,692/Hectáreas del terreno que lo rodea: 7,000/Millones de veces que se ha visto en redes el video de Alexei Navalni, principal opositor de Putin, sobre la supuesta riqueza personal de este: 80/Millones de dólares en los que se vendió en enero 2021 el cuadro de Sandro Botticelli ‘Joven sosteniendo un botellón’: 92.2/Número de países que poseen hoy armas nucleares: 9/Porcentaje de peruanos que no conoce el significado de los conceptos izquierda y derecho en política: 76/Millones de seguidores de Trump en Twitter al cerrarle a cuenta: 88/Años desde que Trump envió su primer tuit sobre una entrevista que le haría David Letterman: 11/Número de tuits enviados desde entonces: 46,000/Minutos que duró el discurso inaugural de Joe Biden: 21.5/ Número de palabras del discurso inaugural de George Washington en su segunda presidencia (1793): 133/Palabras del discurso de Biden: 2,411/Veces que Biden usó la palabra ‘unidad’ o sinónimos: 19/Puesto en el ranking de discursos inaugurales de presidentes de EE.UU. de Biden en decir unidad: 1/Años desde que un presidente no asiste a la inauguración de su sucesor en EE.UU.: 150/Años desde que el Partido Demócrata no tenía control de la Casa Blanca y las dos cámaras: 129/Millones de paquetes entregados por Amazon en 2020: 3,500/Miles de millones de dólares de ingresos de Amazon en 2020: 280.

