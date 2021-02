Eduardo Ugarte: un acto de fe.... e ignorancia

“Para el infectólogo Mario Cornejo, que se recete ivermectina es más un acto de fe. Como no hay un tratamiento aprobado para luchar contra la enfermedad, algunos médicos apelan a este fármaco. Sin embargo, al paciente le dan una falsa seguridad y se ha visto que muchos se agravan con el pasar de los días.” Y este acto de fe hace que el “90% de los pacientes infectados con la COVID-19 que llega en estado grave al hospital de EsSalud en Arequipa manifestó haber tomado ivermectina, en la primera semana de la enfermedad.” (La República 07/02/21).

El asunto está –al “creer” en la ivermectina– en que “el hombre es triste, tose y, sin embargo, se complace en su pecho colorado… Y el hombre… Pobre… ¡pobre! Vuelve los ojos, como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada” (César Vallejo), y ante cualquier brisa de esperanza se aferra, actuando en algún caso el efecto placebo, consecuencia de sustancia, que sin ser medicamento cura cuando el paciente cree que es eficaz porque parece medicina verdadera y pone una gran expectativa en quien se la da. Ahí el “pero a mí me curó”, de quien sanó al engañar su mente al organismo.

¿Y por qué no se da esa misma esperanza y fe ante la vacuna y la mitad de la población dice no aceptarla? Quizás porque el espíritu de contradicción ligado a la ignorancia está establecido en más personas de las que creemos (¿por eso no sabemos elegir a nuestros gobernantes?), y sus cerebros se gratifican cuando escuchan a pseudocientíficos y falsos profetas las mentiras sobre las vacunas que por extraño mecanismo de desviación las hace percibir como verdad.

Pero no de la realidad científica que desde ayer establece la vacuna con su llegada a nuestro país, como única arma conocida contra el contagio que no ha disminuido con “baños de salud y florecimiento” de año nuevo ni anuncios de inmunidad que da “la sangre de Cristo”, en la que dicen haberse bañado los “predicadores” callejeros emitiendo mentiras que permite la falta de tapabocas, común en ellos y sus reuniones prohibidas.