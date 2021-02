En la encuesta IEP de ayer 31% de los consultados se declara de izquierda, 38% de centro y 28% de derecha. No hay manera de corroborar esto en sus opiniones electorales, pues hay enormes mayorías de encuestados que preferirían no elegir a nadie. Los candidatos que aparecen en la foto-carnet no se reparten más de un tercio de la intención de voto, y no sabemos a qué ideología corresponde el vacío resultante.

Sin embargo, ese tercio de electores decididos algo nos puede decir sobre ideología y popularidad. Por lo pronto la suma de candidatos ubicados entre el centro y la izquierda es predominante, pero no se acerca al casi 70% de seguidores ideológicos de un bloque así. Digamos que allí están las ideas más populares, pero no los candidatos capaces de aprovecharlas hoy.

Algo parecido sucede en la derecha, donde la suma de la intención de voto de sus candidatos presidenciales no llega ni a la mitad del derechismo ideológico que declaran los encuestados. Otra vez, les gusta la idea, pero no tanto el candidato. En todo el espectro identificación ideológica no se traduce casi en identificación política, como si fueran dos cosas diferentes, que pueden serlo.

Varias cosas explican todo esto. Las elecciones en pandemia no son simpáticas, y eso desluce a los candidatos. El público quiere rostros nuevos, y casi todos aquellos disponibles ya están manyados a más no poder, lo cual vuelve a la opinión electoral un ejercicio de amnesia. Por último, el electorado está esperando más información.

Lo más significativo en esta encuesta IEP que cierra enero es que Verónika Mendoza y Yonhy Lescano estén disputando el segundo lugar. En otra pregunta sobre lo mismo, pero sin tarjeta, Lescano pasa al segundo lugar, y Keiko Fujimori reemplaza a Mendoza, por una pizca. Puede ser tentador pensar que en ese espacio se desarrollará la competencia.

El cisne negro aquí es Lescano, cuyo ascenso en esta encuesta hace pensar en la buena performance de Acción Popular desde hace varias elecciones. Pero también hace pensar en su vergonzosa bancada 2020. Pero la carrera de Lescano es también personal, como lo han sido obtener su candidatura por AP, y ahora ubicarse, hasta nuevo aviso, en la zona de la segunda vuelta.