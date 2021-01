Fue la predicción más frecuente para el 2021, por lo que a nadie debiera sorprender que se cumpliera antes de terminar el primer mes del año: la guerra mundial por la vacuna del covid-19 se ha declarado en medio de proclamas nacionalistas y proteccionistas.

La Comisión Europea adoptaría hoy un control de la exportación de vacunas para que los laboratorios no vendan a terceros países dosis producidas en la UE antes de cumplir con el reparto prometido a sus estados miembros.

Hay un gran malestar por el retraso en la entrega de la vacuna AstraZeneca que, según un reporte de ayer de Eurasia, solo entregará 31 millones de dosis a la UE a fines del primer trimestre, 60% menos que su compromiso inicial de 80 millones. A su vez, las entregas de Pfizer se redujeron pues debió actualizar su operación en Bélgica.

Según The Economist, solo el 2% de la población de la UE se ha vacunado hasta ahora, en comparación con 7% de Estados Unidos y 11% en Gran Bretaña –que ya no integra el bloque–, para no hablar de Israel, el país más adelantado del mundo, que ya vacunó al 40% logrando disminuir los contagios y hospitalizaciones en 60% tras la aplicación de la segunda dosis.

El método de Israel fue sencillo: un sistema de salud bien establecido y ofrecer a los laboratorios, antes de que pasara un mes de surgida la pandemia, un pago extra de 40% para estar primero en la cola. Por ello, espera vacunar a toda la población a fines de marzo.

La guerra por la vacuna se ha desatado, pero lo más sensato sería llegar a un acuerdo, pues si todos los países cortan el comercio de insumos de la vacuna en un mundo globalizado, el sistema colapsaría, al cortarse el suministro de vidrio, plástico, jeringas, etc.

Mientras se ponen de acuerdo para detener la guerra de la vacuna, en la región las cosas van desiguales. Chile ya tiene un cronograma para vacunar al 80% de su población en el primer semestre de este año, mientras en el Perú … se tuvo que hacer una ‘chanchita’ con recursos de empresas privadas para contratar por US$ 329 mil el avión que traerá el primer millón de dosis desde China, el contralor general de la república critica la demora en la compra, y una comisión del congreso hace politiquería barata con el problema.

