La segunda ola de la pandemia ya llegó a su crisis máxima, sobre todo en Lima, y seguramente hoy el presidente Francisco Sagasti y su Consejo de Ministros anunciarán medidas para paliar el contagio del Covid-19 (y sus variantes) y enfrentar el colapso del sistema: ya no hay camas UCI disponibles.

Antes, es clave ver otras realidades y enfoques.

Hace 5 días, en el Reino Unido, el primer ministro neoliberal Boris Johnson dio una conferencia de prensa –al lado del asesor científico jefe Patrick Vallance y el Jefe de Médicos Chris Whitty– y dijo que “sentía profundamente” que ya hubiera 100.000 muertos. Anunció que el confinamiento estricto impuesto el 4 de enero iba a continuar. Afirmó que no era el momento de buscar culpables: la oposición laborista culpa al Gobierno –sobre todo a su Canciller de Hacienda Rishi Sunak– por no haber aumentado el presupuesto de salud y el gasto público. Según el FMI, el PBI del Reino Unido cayó 10% el 2020.

Justamente, el FMI actualizó ayer su informe sobre las perspectivas mundiales.

Dice que en el IV trimestre del 2020 la economía mostraba signos de recuperación y que en los países avanzados la vacuna anunciaba mejores tiempos, pero que ahora existe preocupación debido a las segundas olas en muchos países y las nuevas variantes del virus.

En sus once páginas, el informe menciona 34 veces la palabra vacuna y 18 pandemia. Dice que debe haber mayor financiamiento para la Iniciativa Covax (bolsa de vacunas para los países chicos) para que haya distribución universal a precios accesibles. Ver para creer.

Y agrega: los “mercados emergentes” deben usar todo el apoyo fiscal (la palabra “support”, apoyo, se menciona 29 veces) para lograr la reactivación económica. Su directora Kristalina Georgieva no se cansa de decir que ahora “el gran problema es la austeridad” y que tiene una “bazooka” de un billón de dólares (trillón en inglés) para apoyar a los países emergentes.

En el Perú, la prioridad es la economía y no la salud. Se dice que la cuarentena inicial es la culpable de la caída de 12% del PBI y que igual no pudimos vencer al virus. Cierto, la caída fue de las más altas, pues la cuarentena fue severa. Pero si miramos alrededor, las cuarentenas selectivas de Chile y Colombia no pudieron contra el virus, y hoy continúan.

Con respecto al PBI, lo que no se dice es que este cayó menos en los países vecinos porque otorgaron bonos a sus poblaciones vulnerables (incluidos Bolivia y también Ecuador, que ayer anunció más bonos), lo que, de un lado, compensó la pérdida de los ingresos de quienes no podían trabajar y ayudó a que se queden en casa (de verdad) y, de otro, estimuló la demanda, lo que frenó en parte la caída del PBI. Aquí no hemos terminado de otorgar el segundo bono. Habrase visto.

Tampoco se quiere reconocer (y no lo harán) que los 30 años de neoliberalismo nos dejaron con el peor sistema de salud de la región (un sistema sentado en un PBI de oro, Heduardo dixit). Los grandes ahorros fiscales proporcionados por el superciclo de altos precios de las materias primas no fueron invertidos donde se necesitaban: educación, salud y transporte, sobre todo. Pareciera que las “espaldas fiscales” solo sirven para mostrarlas y “bajar” el riesgo país.

Esperemos que hoy -todo parece indicarlo- el gobierno promulgue las medidas necesarias -incluidas las cuarentenas, quizá focalizadas- para luchar contra la pandemia mientras llega la vacuna (y aún con la vacuna eso tarda mucho tiempo, como sucede en Israel). Y que el presidente Sagasti las anuncie al lado de médicos y epidemiólogos, que son los que saben combatir la pandemia y evitar que la gente se muera en las calles.

La salud de millones de peruanos viene primero.