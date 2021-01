Lo peor que podría pasarle a la economía peruana no es que Julio Velarde dejara el BCR, como quiere Verónika Mendoza, sino que ella fuese la presidente de la república.

La salida de Velarde del BCR sería una mala noticia por su destreza en la administración de la política monetaria, su capacidad para aislarla de las veleidades políticas, y la confianza que proyecta en los agentes económicos.

Sería mejor que Velarde siguiera un lustro más al frente del BCR, aunque siempre se puede buscar un reemplazo que trate de estar a su nivel, pero, en cualquier caso, el país le debe un agradecimiento profundo a uno de sus mejores servidores públicos de las últimas décadas, a diferencia de muchos aliados de Mendoza, desde un misógino racista como Vladimir Cerrón, hasta un corrupto como Gregorio Santos.

Exhibiendo no poca ignorancia, lo único que Mendoza rescata de Velarde en la entrevista que dio este domingo a La República, es su coincidencia con el programa Reactiva Perú, sobre el que debiera preguntarle más al MEF que al BCR, y respecto del cual la candidata de Juntos por el Perú demuestra no haberlo entendido, más allá de no desaprovechar la oportunidad para lamentar que el mismo ayudara a grandes empresas a despedir trabajadores.

Su falta de conocimiento económico es consecuente con su intención de relevar a Velarde, y explica su propósito de recurrir a la “a la emisión de dinero en el BCR” para reactivar la economía. ¿A quién pondría en el MEF y en el BCR la señora Mendoza? ¿A Gustavo Saberbein y a César Vásquez Bazán?

En su equipo técnico hay, felizmente, unas pocas personas con buen conocimiento económico, como Gustavo Guerra García o Eduardo Zegarra, quienes debieran enseñarle un poco de economía a Mendoza, pero no para que evite declaraciones infelices, sino para que, en verdad, ella entienda que repetir el mamarracho del primer gobierno aprista sería una pesadilla que los peruanos no merecemos.

Por lo oído en la campaña, las creencias e iniciativas económicas de Verónika Mendoza ponen al país en el túnel del tiempo con dirección al primer gobierno de Alan García, constituyen un déjà vu del desmadre económico, son un flashback a la hiperinflación.

