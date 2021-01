Todos sabemos, por los resultados de las elecciones de los últimos años, que buena parte del electorado termina decidiendo por quién votar en la última semana.

Cuando se ha preguntado, a través de encuestas hechas antes del día de la elección o después de la elección, en qué momento la persona decide o decidió su voto, entre un 20% a 30% manifiesta que lo hizo durante la última semana. Una última prueba de este hecho es que, en las últimas elecciones congresales, el simulacro de voto a nivel nacional, que Ipsos publicó la semana anterior al día de la votación, mostraba que un 43.1% tenía la intención de votar en blanco o viciado.

El lector debe recordar que un simulacro consiste en pedirle a la persona que marque una cédula semejante a la que se usará el día de la votación y la deposite en un ánfora que el encuestador lleva consigo. No es una encuesta que puede estar, en algún nivel, afecta a influencias diversas. Un simulacro registra un comportamiento. El día de la votación, un 19.44% dejó en blanco la cédula y, voluntaria o involuntariamente, la vició. Solo tomando estas dos cifras y restando una de otra (lo que salió del simulacro una semana antes y el resultado oficial) tenemos que alrededor de un 24% decidió su voto la última semana. Se confirma la cifra antes señalada.

Lo que más llama la atención ahora es que en otros procesos de elección presidencial no había tanta gente indicando que votará en blanco, viciado o que no precisa su intención de voto a estas alturas del proceso. Sin embargo, podemos aventurar que las encuestas están reflejando un proceso de desafección política que se puede trazar en el tiempo.

En las elecciones presidenciales del 2006 (hace tres elecciones), en enero había por lo menos dos candidatos con una intención de voto por encima del 20%: Lourdes Flores y Ollanta Humala. Algo semejante ocurrió en el 2011 donde Alejandro Toledo y Keiko Fujimori tenían en enero de ese año más de 20%. En el primer caso ganó Alan García y en el segundo Ollanta Humala, que en enero estaban terceros o menos.

Algo ocurrió luego del gobierno de Humala porque en el 2016, la última elección presidencial, la figura de candidatos con 20%, o algo más, en enero ya no apareció. En enero del 2016 Keiko lideraba con más del 30% y los demás iban de 10% para abajo. El antifujimorismo no tenía representante. Guzmán apareció como la novedad del momento y luego su salida, junto con la de Acuña, movió todo el tablero, pero creo que ahí comenzó a instalarse el patrón que hoy observamos.

El fujimorismo fue la esperanza de un importante sector de la población mientras que el resto, que no quería esa opción, no tenía claro por quien votar. Todo esto se expresó en un voto fragmentado que terminó eligiendo a lo que se consideró menos malo entre las opciones que no eran Fujimori. Ya sabemos qué pasó con la esperanza fujimorista y el resultado de las elecciones del Congreso 2020 muestran ese resultado. Ahora el partido fujimorista tiene sus dificultades y el antifujimorismo también. Nadie capta expectativas.

El menos asociado al desgaste del Congreso se distancia un poco de los demás y no está claro si eso le alcance. Nada indica que sea en este proceso, pero en algún momento las agrupaciones políticas tendrán que abordar el hecho de que hoy el problema central no es captar el apoyo de una porción del electorado sino de volver a generar compromiso e interés por los asuntos públicos.

Eso pasa por cambios dentro de las agrupaciones, pero también por acuerdos entre las mismas para elevar el nivel y recuperar el compromiso ciudadano. Quien asuma el poder, que siempre es temporal, tendrá que tomar medidas que no siempre tienen resultados inmediatos. Si la ciudadanía sigue instalada en la desesperanza, lo que primará es el corto plazo y eso hace inviable los cambios de fondo.