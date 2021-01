En febrero y marzo estaremos en la parte alta de la ola. Pilar Mazzetti.

La estrategia más eficaz –y por eso hay que apoyarla– es el miedo. La sola mención de una ‘segunda ola’ apunta a eso y hubiera sido mejor mentarla antes. Fernando Vivas.

Es verdad que Fuerza Popular cayó en el círculo vicioso de la confrontación, fue un error, pero se aprende. Y lo lamento. Keiko Fujimori.

La señora Fujimori solo se disculpa en períodos electorales. Julio Guzmán.

Cuando una niña ya procrea no es niña, es una mujercita. Rafael López Aliaga.

Desde que empecé a trabajar en la PCM no me he comido ni un kekito en palacio, y todos mis zapatos los compré antes. Premier Violeta Bermúdez.

Hemos iniciado un acercamiento no concluido con Kenji. A diferencia de mi padre, con quien nos hemos perdonado. Yo lo indultaría. Keiko Fujimori.

Le nace el amor al padre solo en elecciones. Martín Vizcarra sobre Keiko.

En el Perú, uno no se puede dar el lujo de esperar. George Forsyth sobre si es joven para postular a la presidencia.

Queremos desmontar esos fantasmas de que odiamos a los sectores pudientes. Verónika Mendoza.

Como si fuese una ‘Austin Powers’ de la política, parecería haber sido congelada en la época de la guerra fría y vuelta a la vida en pleno siglo XXI sin que nadie le explicase que la planificación central y el dirigismo económico terminaron de demostrar su inoperancia con la caída del Muro de Berlín, hace más de 30 años. Mario Ghibellini sobre Mendoza.

Si el castrismo y el chavismo fueron un virus en la región, Juntos por el Perú y el Frente Amplio se exhiben como la nueva cepa. Andrés Calderón.

La alcaldesa de Chepén, María del Carmen Cubas, es la autoridad aprista de mayor rango del país. Mauricio Zavaleta.

Lo único que le importa a la mafia caviar es copar todos los puestos del Estado para enriquecerse y apoyar a sus amigos. Son una banda criminal nata. Mauricio Mulder.

Manuel Merino lo hubiese hecho mucho mejor. Ricardo Burga sobre la gestión de Sagasti en la pandemia.

¡Buenas noticias!: ¡Me acaban de vacunar! ¡Malas noticias!: ¡Es porque tengo 75 años! Steve Martin.