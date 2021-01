La apuesta del gobierno para la gestión del COVID-19 a partir de variables que buscan un balance entre salud y economía tenía lógica si consideramos los resultados de la primera ola: fuimos el país con la mayor cantidad de muertos por millón de habitantes y a la vez con una de las mayores recesiones económicas a pesar de la cuarentena estricta.

Sin embargo, lo que se viene conociendo de las variantes del virus –más contagiosas, más letales y con capacidad de evadir los anticuerpos generados en los primeros contagios– exige revisar rápidamente la apuesta. Más aún si observamos la evolución de otros países y las decisiones de gobiernos que se resistieron a tomar medidas estrictas para restringir la movilidad. Porque la crisis en el Perú puede alcanzar niveles imprevistos de muertos y de personas en cuidados intensivos, y colapsar nuestro precario sistema de salud.

Así las cosas, si bien la búsqueda de un balance entre salud y economía podía tener lógica, lo que ha carecido de coherencia es la reapertura de actividades como gimnasios y casinos cuando la evolución de la pandemia estaba empeorando. Tal vez ello revele las dos posiciones que existían en el gobierno respecto a la segunda ola, pero ahora que el titular de Economía ha reconocido que estamos en ese escenario, deberíamos esperar mayor coherencia y celeridad en las decisiones.

La más “sencilla” (y cada vez más demandada) sería apostar por una cuarentena para todo el territorio nacional, sobre todo por el riesgo de que pronto el semáforo de alertas por región se convierta en monocromático.

Por ello, a partir de la experiencia de la primera ola, es necesario plantearse al menos dos preguntas: (i) ¿Cuál sería la efectividad de una nueva cuarentena? y (ii) ¿cuáles serían sus costos?

Sobre la efectividad, habría que considerar: (i) el cansancio emocional existente; (ii) la dificultad de acatar la medida con el verano y la precariedad en la que viven la mayor parte de peruanos y (iii), y tal vez la más importante, porque la incertidumbre sobre los ingresos para sobrevivir empujarían a los más vulnerables a salir en búsqueda de ellos. Sobre todo por la desconfianza en un Estado que en la primera ola ordenó a los peruanos quedarse en casa sin garantizarles un ingreso mínimo, y que incluso cuando anunció la ayuda no tuvo la capacidad de hacerla llegar (casi 11 meses después, no acaba de entregarse).

Sobre los costos, además del fiscal que implicaría un bono de amplio espectro durante una cuarentena, está lo fulminante que puede resultar un nuevo cierre de actividades para pequeñas y microempresas que acaban de reiniciar operaciones (actividades esenciales para sostener la economía y con capacidad real de cumplir medidas de seguridad, como la minería, no deberían parar, pero sí requerirían un supervisión estricta de protocolos).

Además, una cuarentena exigiría que el Estado asuma mayor responsabilidad sobre otros problemas críticos de la primera ola, como el dramático aumento de la violencia contra mujeres y niños.

Por otro lado, el costo de una apuesta más enfocada en el balance salud/economía es innegable: miles de muertos más y miles de contagiados con rezagos médicos que deberán ser acompañados. Los relatos de hospitales y clínicas desbordados, con pacientes a quienes les falta oxígeno y no logran ser atendidos, son ya hoy una imagen difícil de sostener. Hay quienes afirman que en la primera ola y con cuarentena sucedió lo mismo, y que, por ello, no tiene sentido asumir nuevamente los costos de un cierre de actividades. Pero lo que no sabemos es: (i) qué hubiese pasado sin cuarentena y (ii) cuál hubiese sido el comportamiento de los peruanos si el gobierno de Vizcarra aseguraba un ingreso básico.

Así las cosas, es necesario tener claro que cualquiera de los escenarios tiene altos costos sociales y económicos. Tal vez la pregunta sea entonces cuáles está dispuesto a asumir el gobierno, y también todos nosotros.