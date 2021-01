En medio del agravamiento de la pandemia por el aumento de contagios y muertes, la falta de camas UCI y oxígeno, y la demora en la llegada de la vacuna , la compra de unos cupcakes en Palacio captó el interés nacional, dejando algunas conclusiones en el camino.

Con información del portal del MEF, Sucesos.pe reveló el miércoles una compra de cupcakes por S/ 31,419, poniendo en cuestión las decisiones de la presidencia de Francisco Sagasti.

Interrogada el miércoles sobre el tema, la premier Violeta Bermúdez dijo que “desde que yo empecé a trabajar en la PCM no me he comido ni un kekito en palacio, y todos mis zapatos los compré antes”, respuesta que salva su responsabilidad, pero no la del gobierno.

Para entonces ya habían aparecido unos memes muy divertidos sobre Sagasti, se preparaban reportajes periodísticos acusando al gobierno de frívolo, y disparaban opositores como ese dúo dinámico de Manuel Merino y Ricardo Burga que expresa bien la decadencia en marcha en Acción Popular.

Recién el jueves por la noche se difundió un comunicado de la presidencia de la república señalando que la compra se produjo durante la breve administración de facto de Merino . Y ayer viernes, apareció otra respuesta en medios de oposición al gobierno insistiendo en que la compra ocurrió durante la presidencia de Sagasti.

El monto de 31 mil soles no es, finalmente, alto, aunque de pequeños gastos se arma el presupuesto, por lo que sí es relevante su seguimiento, pero puesto como se pone, este debate es absurdo. ¿Se imaginan a Merino entre buscando un gabinete o mandando al ministro del interior a perseguir marchas contra su régimen de facto, o al presidente Sagasti con todos los problemas que tiene, reclamando a la secretaria sus cupcakes? Imposible.

Lo sucedido refleja: 1) La importancia de los portales de transparencia para el control social del gasto público. 2) El interés prestado a las denuncias depende, penosamente, de a quién se denuncia; en el Perú, la anticorrupción no se entiende como un fin en sí mismo, sino como medio para golpear al rival. 3) La lenta capacidad de reacción política de la presidencia de Sagasti. 4) La tarea pendiente de revisar esos pequeños gastos que al final suman bastante.

Newsletter Augusto Álvarez Rodrich en LR

Suscríbete aquí al boletín de Augusto Álvarez Rodrich en La República y recibe en tu correo electrónico, todos los viernes, las ediciones de su programa “Claro y directo” y su columna diaria.