Hace unos días Sonia Goldenberg publicó en el NYT una columna sobre la gobernabilidad del Perú. El economista Shane Hunt consultó con algunos de sus amigos (que prefieren mantenerse anónimos) la caracterización que ella hizo de Martín Vizcarra. Aquí las respuestas, en traducción del columnista.

UNO: Es una gran reportera. Pero “¿hay país gobernable?” ¿Los EEUU, GB, Italia, España, Brasil? Cada vez me impresiona más la coincidencia en debacles de gobernabilidad, y la implicación de que es un fenómeno mundial. La explicación está en el mundo, no en un país.

DOS: No se equivoquen. M. Vizcarra es un pillo. Lo pescaron en un contrato sucio para el aeropuerto de Chinchero. PPK le dio una chamba como embajador en Ottawa, y allí conspiró para volver como presidente. Lo mejor que se puede decir de él: un detritus mojado de perro. Como presidente falló en el Covid-19 y en la economía.

TRES: Creo que hay algo de distorsionado en la imagen de Vizcarra y su papel. No solo Keiko acusó a PPK de corrupción. Aunque no ha sido oficialmente acusado, PPK está sujeto a una investigación en curso por la fiscalía y está (creo) sometido a arresto domiciliario por temor a que busque evadir a la justicia. A diferencia de Humala o Keiko, no tuvo prisión preventiva. La columna parece sugerir que el trato a PPK fue injusto.

La atribución de “caudillo corrupto”, que dirigió al país buscando el provecho personal parece algo exagerado. También que fuera un “charlatán oportunista” que en dos años arruinó al país también es un juicio de valor muy sobrecargado. La economía cayó en el 2019, pero sobre todo por la caída en la economía china. La desastrosa tasa del 2020, -12%, se debe toda al Covid. Una mayoría de personas piensa que manejó la crisis del Covid razonablemente bien y que el motivo de la muy negativa performance de Perú en 2020 tuvo mucho que ver con el pobre estado del sistema de salud pública, el tamaño de la economía informal y el hacinamiento de las viviendas que hizo imposible el distanciamiento social.

CUATRO: Sí, esa columna es totalmente cierta, sobre Vizcarra y sobre todo. Vizcarra es un charlatán, un traidor de doble faz (si quieres chismes, Meche Aráoz ha sacado un libro sobre ella misma –¡qué cosa!– donde da algunos detalles cochinos sobre Vizcarra).