“El machismo no tiene capacidad discursiva. ¿Qué hace? Utiliza la violencia simbólica, la violencia verbal, la ridiculización, el desprecio, […]”, decía la periodista y feminista española Nuria Varela.

Hace mucho que como periodistas, condenar la violencia de género solo en el marco de las alarmantes cifras de feminicidios, dejó de ser suficiente . Así como desde hace bastante, también, reconocerse feminista no puede ser más un saludo a la bandera, menos cuando se argumenta tanto y se entiende tan poco de lo que significa realmente: identificar y cuestionar aquella violencia simbólica que menciona Varela y que se encuentra normalizada. Incluso en medios consolidados y periodistas respetados. Ahí, el machismo continúa.

Es una pena que referentes del quehacer periodístico se adhieran a los argumentos simplistas que buscan atacar al feminismo. Que dejamos de lado los hechos, que cancelamos porque sí, que hacemos daño a nuestra propia consigna. El periodismo feminista, activista, no desconoce la rigurosidad periodística, lo que hace es aplicar la perspectiva de género y desafiar aquellas estructuras patriarcales, desfasadas, pero con las que aún muchos se sienten cómodos.

Comprender el #MeToo como un movimiento que visibilizó cientos de casos de acoso en diferentes industrias y el #YoTeCreo como una respuesta empática a quienes cuya palabra siempre ha sido cuestionada o devaluada es una acción política que no deja de lado la corroboración de los hechos , sino que implica un acercamiento sororo, con el respaldo que dan los números sobre violencia de género.

La lucha feminista no necesita aliados, ni se enfoca en sumar adeptos o en qué decir para quedar bien. Somos periodistas, feministas y activistas. Porque en cuestiones de igualdad no se puede ser “neutral”. Hay que concientizar, defender a lxs débiles y posicionarse. Porque los derechos y la libertad de poder opinar sin que un hombre nos diga que pongamos el cerebro a trabajar, por ejemplo, no se negocian, ni se ceden.