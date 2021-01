Al inicio de la pandemia abundaron las reflexiones sobre la necesidad de mirar el mundo con otros ojos y las promesas de ser mejores personas y ciudadanos. Muchos nos comprometimos a ser activistas del cambio, a cuidar el planeta, a estar más en familia, a disfrutar de las cosas simples, a ser compradores menos compulsivos. Prometimos ser más empáticos, más solidarios y compasivos. ¿Ustedes qué creen? ¿Lo hicimos?

Me atrevo a decir que seguimos siendo los mismos egoístas e individualistas de siempre. Pensamos en nuestra propia comodidad sin que nos importe el bienestar del otro. Ese, que se joda. Ya ni miedo sentimos, a pesar de que oficialmente ya casi no hay camas UCI en todo el país –en Lima y Callao solo quedan cuatro según la Defensoría del Pueblo– y estamos viviendo una, quizás hasta más letal, segunda ola.

Y no me refiero a quienes por obligación deben salir a la calle a trabajar o a buscar alguna forma de sustento, tampoco a aquellos que, abrumados por el prolongado encierro, salen ocasionalmente a respirar algo de aire con los cuidados pertinentes.

Hablo de quienes contraviniendo todas las recomendaciones y la sensatez salen y se aglomeran, sin mascarilla porque les incomoda, sin distanciamiento, sin conciencia y con actitud temeraria sin importarles sus vidas ni las de los demás, incluyendo a los que dicen amar.

Esa irresponsabilidad y abandono provienen también del Estado, que ha permitido que avance el discurso antivacunas y negacionista al que es incapaz de enfrentar con una estrategia social y de comunicación acertada y efectiva. Por el contrario, el gobierno abona la confusión cuando lo que necesitamos son mensajes claros y precisos. ¿Los medios de comunicación? Tampoco se salvan.

Me pregunto ¿qué hace falta para tomar conciencia?, ¿acaso que alguien cercano y amado se nos muera?, ¿vivir la pesadilla de buscar una cama UCI? ¿Qué las autoridades nos encierren porque somos incapaces de respetar normas básicas?

No tengo la respuesta, creo que nuestra sobrevivencia no solo dependerá de nuestra capacidad económica, sino de qué tan compasivos y solidarios somos, y eso no depende de nuestra condición social sino de nuestra condición humana.