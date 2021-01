El Covid-19 está asustando mucho más que la vez pasada. Esto no necesariamente significa que la gente se cuide más, pero sí que expresa sus temores con más vehemencia. No importa que ya circule la vacuna en el mundo o que la letalidad no haya aumentado. Este segundo virus tiene una inocultable atmósfera de cancelación de esperanzas.

En efecto, la expresión segunda ola tiene algo de tsunami. En este caso es una ola barredora que busca liquidar la idea que lo peor había quedado atrás. Ola que no parece tener mucho que ver con la eficacia administrativa, como es verdad sostenida entre los críticos de este gobierno, ya que países muy desarrollados también la están padeciendo.

La sensación es que como país estamos demasiado cansados como para repetir la experiencia del 2020, completa o en parte. Las cifras de recursos disponibles y los cálculos de plazos son descorazonadores; también las medidas disponibles, más o menos las mismas que la vez pasada. ¿Serán acatadas? La apertura económica lo desanima.

No ayuda al clima de desazón que se haya multiplicado tanto los gurús epidemiológicos. Cada medio de prensa tiene uno, o varios, transmitiendo mensajes cruzados con los de sus colegas, cada uno con alguna fórmula de solución. Como es natural, casi todos son discursos deprimentes, que luego el horario estelar replica.

Sin embargo hay lugar para la esperanza. Las medidas que atajaron la peor parte del coronavirus la vez pasada (cuarentenas y todo el paquete de precauciones sanitarias) no tendrían por qué funcionar en esta ocasión. La diferencia, claro, está en que ahora existe una economía mucho más abierta y hay un público al cual “no le ha sucedido nada”.

La vacuna paradójicamente crea su propio clima de desánimo, sobre todo porque su uso masivo ya ha comenzado en muchos países y aquí se ha convertido en un símbolo de la ineficacia estatal. Francisco Sagasti ganó puntos al anunciarla para este mes, pero podría perderlos en febrero. Se supone que los frasquitos ya están en pleno vuelo.

Es un tiempo de tareas para el ánimo, como por ejemplo no perder la perspectiva psicológica de un tiempo de pospandemia, percepción esperanzadora que hoy se encuentra en riesgo.