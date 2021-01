No ganó la presidencia en 2016, pero el fujiaprismo quiso dominar el país de modo absoluto y abusivo con la amplia mayoría parlamentaria que logró Fuerza Popular, y a la que se colgó el Apra ofreciéndole la agudeza que le faltaba, pero el manejo prepotente, mediocre y corrupto de esta alianza descalabró a sus aliados.

Fue alianza, aunque lo negaran sus socios cuando estuvo vigente, y ni lo quieran recordar ahora, pues actuaron de manera totalmente coordinada, y no para el bien del país, sino para demoler la democracia y obstaculizar el progreso por su beneficio particular y miope, pues si no hubieran hecho las barbaridades institucionales que perpetraron, hoy Keiko Fujimori tendría gran posibilidad de lograr, en su tercer intento, la presidencia de la república.

Hoy, en cambio, ella tiene un segundo lugar en las encuestas, pero con un magro 8% y un voto negativo muy alto como resultado de su comportamiento antidemocrático en el lapso 2016-2020.

Cualquier candidato quisiera pasar con Keiko Fujimori a la segunda vuelta, pues la posibilidad de ganarle, por el antivoto, es alta. Algo parecido a lo que puede ser Verónika Mendoza en esa fase definitiva, pues, como bien describió ayer Andrés Calderón en su columna de El Comercio, “si el castrismo y el chavismo fueron un virus en la región, Juntos por el Perú y el Frente Amplio se exhiben como la nueva cepa”.

Keiko Fujimori quiere hacer hoy una autocrítica sobre lo que hizo desde 2016, como reconocer la confrontación que protagonizó o pelear contra el indulto para su padre. Ojalá sea cierto lo que dice, pues el fujimorismo es una corriente política que requiere representación, pero es difícil creerle luego del comportamiento que tuvieron ella y esa banda de adulones, matones y vulgares que capturaron el congreso.

El Apra, por su parte, es hoy un zombi que vive entre intrigas que pelean por el candado del local del partido, pero que languidece desde hace una década, cuando se dedicó a defender a Alan García e hipotecó su dignidad, su capacidad de representar a la gente y su perspectiva, por la salvaguardia de la corrupción. Sin autocrítica por un pasado tan vergonzoso, el partido que fundó Víctor Raúl Haya de la Torre no tiene otro futuro que su caos actual.

