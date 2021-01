Millones de seguidores de Trump en Twitter cuando suspendieron su cuenta: 88/Número de países que concentran el 95% de las vacunas aplicadas en el mundo hasta ayer: 10/ Número de regiones del Perú que concentran el 25% de los contagios de covid-19: 7 /% de peruanos que no cree lo que se dice en las redes: 81/% que cree que Gareca debe seguir en la selección: 71/% que cree que el Perú clasificará al mundial 2022: 45/Campeonatos nacionales ganados por la U: 26/Alianza: 23/Cristal: 20/Boys: 6/Municipal: 4/San Martín: 3/Chalaco: 3/% de peruanos que son hinchas de Alianza: 19/De la U: 14/Cristal: 8/Que no le gusta el fútbol o no prefiere a ningún equipo: 47/Libros de William Shakespeare considerados en la encuesta de El País sobre las cien obras de La Biblioteca Perfecta: 6/De Charles Dickens: 5/Arturo Pérez-Reverte: 4/León Tolstói: 3/Virginia Woolf: 3/Mario Vargas Llosa: 2/% de estadounidenses que dicen que han considerado seriamente el suicidio en 2020: 10/Años que lleva Anthony Hopkins sin tomar alcohol: 45/% de británicos que cree Gran Bretaña debería dejar de fingir que es una potencia mundial: 38/Kilos de carne de pavo que come en promedio un estadounidense al año: 7.3/Un europeo: 4.1/Años de cárcel pedidos por el fiscal para José Luna Gálvez por ser presunto cabecilla y financista de Los gángsteres de la política: 22/Periodistas muertos por covid en el mundo en 2020: 602/Periodistas encarcelados en el mundo en 2020: 274/Encarcelados en China: 47/% de niñas en edad escolar que iban a la escuela hace 50 años: 49/De niños: 71/De niños y niñas que van hoy a la escuela: 90/% de estadounidenses que trabajaba desde casa antes de la pandemia: 5/En mayo 2020: 62/En octubre: 40/Millones en el mundo que se volvieron pobres extremos en 2020: 89/Millones de pobres extremos en el mundo a fines de 2020: 150/Dólares con los que vive al día un pobre extremo: 1.90/% de pobres extremos en el mundo en 1990 como porcentaje de la población mundial: 36/En 2019: 8/Millones que no tenían lo suficiente para comer al final de 2020: 130/Millones en América Latina que se volvieron pobres en 2020: 40/% de la población que es pobre hoy en América Latina: 33

