¿La vacuna china que ha conseguido el gobierno peruano realmente funciona? ¿Debo sentirme menos porque solo conseguimos vacunas chinas? ¿Son seguros los productos chinos? ¿Me la pondrán a mí? ¿Los privados podrán traer vacunas? ¿Si viene otra variante, puede ser que las vacunas ya no funcionen? ¿Me hago la prueba? ¿Gasto en una prueba molecular? ¿Será que en mi casa alguien ya tuvo covid y no lo sabemos?

¿Será que soy asintomático? ¿Será que esta gripe que tengo es covid? ¿Y si contagio a mis padres y se mueren por mi culpa? ¿Será que me voy a contagiar en el micro? ¿Se van a acabar las camas UCI? ¿Qué pasa si me enfermo gravemente y ya no hay camas UCI? ¿Me despedirán? ¿Me renovarán el contrato? ¿Tendré trabajo la próxima semana? ¿Podré salir a hacer cachuelos si hay una nueva cuarentena? ¿Habrá nueva cuarentena? ¿Quién será nuestro próximo presidente? ¿Será que mi esposo me está sacando la vuelta con una extranjera?

¿Será que mi novia se ha enamorado de un llanero? ¿El dólar va a seguir subiendo? ¿Podremos ir a la playa en febrero? ¿La ivermectina funciona? ¿Por qué unos doctores dicen que sí y otros que no? ¿Es peligroso vacunarse? ¿Cuáles serán los efectos secundarios? ¿Podré vender algo, hacer algún negocio por internet? ¿Por quién voto? ¿Si me vacunan ya no contagio? ¿Será verdad que todo está planificado por Bill Gates y otros millonarios mundiales? ¿Una conspiración? ¿Será mejor no vacunarse?

¿Me hago una prueba molecular antes de un polvo ocasional? ¿Le exijo lo mismo a mi pareja? ¿Vendrá una pandemia peor? ¿Por qué me tocó vivir la pandemia? ¿Por qué sigue muriendo más y más gente en los países que ya están vacunando? ¿Qué es la OMS? ¿Qué dijo Sagasti? ¿Este estornudo es una señal de algo? ¿Dónde consigo oxígeno si me falla la respiración o a alguien de mi familia? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Y si me muero? ¿Cuándo dejaremos de usar mascarillas? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Se va a acabar el mundo? ¿Los niños volverán a las aulas? ¿En qué mundo vivirán mis hijos?