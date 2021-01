Si algo encarnaba más que nadie el reportero Neil Sheehan era la determinación de revelar las grandes mentiras de Estado. Hay buenos periodistas que leen noticias, escriben columnas y dirigen medios de comunicación, pero otra cosa son los que se enfrentan a gobiernos, presidentes o autócratas, que engañan a los ciudadanos escudados en falsos valores. Sheehan había estado en Vietnam y comprobó en el terreno que el discurso triunfalista de la Casa Blanca sobre la inminente victoria de los vietnamitas del sur y sus aliados estadounidenses, sobre las guerrillas comunistas del “vietcong” y sus promotores de Vietnam del Norte, no era cierto . Bajo ese engaño inmoral sobre la proximidad de la derrota del comunismo en Vietnam, miles de jóvenes fueron enviados al matadero. Neil Sheehan, reportero del periódico The New York Times, se propuso desenmascarar a los mentirosos.

Daniel Ellsberg, uno de esos veteranos del conflicto a quien Sheenan conoció cuando se encontraba en el campo de batalla, al retornar a Washington, fue contratado por el Pentágono para investigar por qué Estados Unidos no ganaba la guerra en Vietnam. Así pudo tener acceso a documentos secretos que revelaban que los presidentes Dwight Eisenhower, John Kennedy y Lyndon Johnson ocultaron la verdad sobre el fracaso militar en territorio vietnamita y que la promesa de una victoria siempre fue una gran mentira. Ellsberg no tuvo que pensar dos veces antes de decidirse en entregar la información a Neil Sheehan porque sabía que no solo se trataba de publicar los documentos, sino también de enfrentar las consecuencias. En ese momento gobernaba Richard Nixon, un enemigo jurado de la prensa libre.

El 13 de junio de 1971, bajo la firma de Neil Sheehan, The New York Times lanzó la primera entrega de lo que sería conocido como “Los Papeles del Pentágono”, uno de los grandes reportajes del siglo XX que desnudaban la gran farsa sobre la guerra contra el comunismo en Vietnam. Después de 20 años de iniciada la lucha, de 45 mil estadounidenses fallecidos durante los combates y la pérdida de más de 2 millones de vietnamitas, Neil Sheehan expuso las miserias de una guerra insensata que era continuada por intereses subalternos.

La noticia obviamente desagradó al presidente Richard Nixon, quien logró impedir la continuación de la publicación, incluso amenazó con encarcelar a Sheehan por “violar secretos de Estado”, pero luego la Corte Suprema advirtió que “Los Papeles del Pentágono” contenían información que los ciudadanos tenían derecho a conocer. Así lo recordamos cuando se anunció que Sheehan falleció a los 84 años: peleando. Al reportero le complació ganar el premio Pulitzer por su trabajo, pero, sin duda, mucho más significativo fue haber contribuido a que la infame guerra termine en 1975. Fue el triunfo de la verdad sobre la mentira.